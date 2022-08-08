Криптовалюти й світ навколо: відкриття «Долини Bitcoin», злам Solana і «продаж» футболіста за крипту — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: відкриття «Долини Bitcoin», злам Solana і «продаж» футболіста за крипту Вчора 14:30 — Фінтех і Картки

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 1 до 7 серпня 2022:

У США представили законопроєкт про крипту. У Штатах офіційно представили документ, який має захищати права споживачів цифрових товарів.

Як стало відомо, новий законопроєкт розширює роль Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Крім того, проєкт вимагає реєстрації у CFTC широкого спектра учасників ринку, таких як «цифровий товарний брокер», «цифровий зберігач товарів», «цифровий товарний дилер» та «цифровий торговий майданчик». Детальніше про особливості законопроєкту читайте тут.

У Гондурасі відкрили «Долину Bitcoin». На початку серпня латиноамериканські ЗМІ повідомили про відкриття «Bitcoin-долини» у Гондурасі — у регіоні Санта-Люсія уряд На початку серпня латиноамериканські ЗМІ повідомили про відкриття «Bitcoin-долини» у Гондурасі — у регіоні Санта-Люсія уряд запустив проєкт цифрового міста . Звучить круто. Але що воно таке насправді?

Нове цифрове місто знаходиться приблизно за 20 хвилин їзди від столиці Тегусігальпи. Його особливістю є те, що громадяни та гості країни тепер можуть безперешкодно купувати та продавати товари та послуги за криптовалюти на всій території проєкту.

Самі ж торговці в Санта-Люсії зможуть миттєво конвертувати Bitcoin у місцеву валюту і отримувати її на свій рахунок, щоб скоротити ризик волатильності криптовалют — принаймні саме це обіцяє місцева влада.

Футболісти за «крипту». Окей, оплатою за товар у крипті вже нікого не здивувати, однак ця ситуація точно варта уваги. Минулого тижня бразильський «Сан-Паулу» Окей, оплатою за товар у крипті вже нікого не здивувати, однак ця ситуація точно варта уваги. Минулого тижня бразильський «Сан-Паулу» заплатив криптовалютою за трансфер півзахисника аргентинського ФК «Банфілд». Сума угоди склала $8 млн у USDC, а сам переказ здійснила латиноамериканська криптобіржа Bitso. Представники компанії назвали трансфер «історичним моментом для Bitso, Сан-Паулу та американського футболу». Вони наголосили, що перехід відбувся «з усією безпекою, прозорістю та гнучкістю, запропонованою криптоекономікою».

Tiffany & Co. запускають сервіс NFTiff. Ювелірний бренд Tiffany & Co. теж не пасе задніх — там вирішили інтегруватися в криптосвіт, Ювелірний бренд Tiffany & Co. теж не пасе задніх — там вирішили інтегруватися в криптосвіт, запустивши сервіс NFTiff. За його допомогою можна буде перетворити NFT-зображення на реальний кулон, прикрашений коштовним камінням.

Кожна підвіска виготовлятиметься з 18-каратного рожевого або жовтого золота та інкрустована не менше 30 дорогоцінним камінням та діамантами. Кріпитися вона буде до ланцюжка з прямокутними ланками, що нагадують пікселі.

Однак не поспішайте радіти тому, що зможете зробити кулон з улюбленим котиком — насправді ця послуга доступна лише для власників NFT з колекції CryptoPunk, та й те не всім, а лише для 250, хто встиг його придбати.

Хакери зламали гаманці на базі Solana та вивели мільйони доларів. Попри стрімкий розвиток криптосвіту, все ж існують ті, хто бажає поживитися чужими грішми. Ось і минулого тижня невідомі хакери отримали доступ до понад 8 тис. гаманців на базі Solana і . Попри стрімкий розвиток криптосвіту, все ж існують ті, хто бажає поживитися чужими грішми. Ось і минулого тижня невідомі хакери отримали доступ до понад 8 тис. гаманців на базі Solana і викрали мільйони доларів

Згідно з підрахунками фахівців Elliptic, в ході атаки хакери викрали понад $5,2 млн у токенах SOL, понад 300 монет на базі Solana, а також NFT. За деякими даними, найбільше постраждали гаманці, які були неактивні понад пів року. До речі, у Solana обіцяють компенсувати втрати постраждалим від рук шахраїв.

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