Tiffany & Co. запускають сервіс NFTiff — перетворюватимуть NFT-зображення на реальні кулони Вчора 05:10 — Фінтех і Картки

Tiffany & Co. запускають сервіс NFTiff — перетворюватимуть NFT-зображення на реальні кулони, onlyway.news

Tiffany & Co. вирішили інтегруватися в криптосвіт: ювелірний бренд запускає сервіс NFTiff, за допомогою якого можна буде перетворити своє NFT-зображення на реальний кулон, прикрашений коштовним камінням. Поки що ця послуга доступна тільки для власників NFT з колекції CryptoPunk, але не всім, а лише 250-ти, хто встиг його придбати, при цьому на кожного передбачено не більше трьох прикрас.

Кожна підвіска виготовлятиметься з 18-каратного рожевого або жовтого золота та інкрустована не менше 30 дорогоцінним камінням та діамантами. Кріпитися вона буде до ланцюжка з прямокутними ланками, що нагадують пікселі.

Ініціативу очолив виконавчий віце-президент Tiffany з продуктів та комунікацій Александр Арно, який і сам є власником CryptoPunk. Вперше подібний кулон було створено у квітні, на основі його власного NFT CryptoPunk № 3167 — фото виробу викликало величезний сплеск інтересу в мережі. Так народилася ідея запустити цілий сервіс.

Сам Арно вважає NFT важливим культурним явищем та течією у мистецтві, вагомим для молодого покоління, за чию увагу на ринку зараз бореться кожен бренд. «Я в захваті від тих, хто колекціонує NFT — у цих людей не обов’язково багато спільного, але вони поділяють однаковий інтерес до одного виду мистецтва», — коментує Арно свою зацікавленість у новій аудиторії на сторінках WWD

CryptoPunk, за його словами, «старійшини» світу NFT. Колекція обмежена 10 000 одноразових аватарів, які купуються та продаються на відкритому ринку криптовалют. Володіння одним із них означає почесний статус серед певної, дуже багатої групи людей, як правило — молодих та тих, хто розбагатів завдяки криптосфері. Серед них чимало друзів та знайомих самого Арно.

Tiffany & Co. одними з перших ювелірних брендів у своїй категорії почали протоптувати цю доріжку, запропонувавши власникам NFT ювелірні послуги на замовлення, тим самим привнісши в криптосвіт традиційні атрибути світу розкоші — жагу до володіння, рідкість, відчуття винятковості. «Що цікаво, так це те, що ви можете мати NFT, але не отримати від цього жодної емоції. У Tiffany ми даємо можливість перетворити його на прикрасу, створену вручну з найвищою майстерністю», — запевняє Арно.

Починаючи з цього місяця, власники CryptoPunk можуть отримати доступ до веб-сайту NFTiff та придбати перепустку, яка зберігатиметься в технології блокчейн. Вхід дається для покупки за допомогою криптовалют Ethereum і коштують 30 Ethereum, які в даний час торгуються на рівні близько 50 000 доларів США. Tiffany видає лише 250 перепусток NFTiff, і, оскільки деякі власники CryptoPunk володіють більш ніж одним, буде дозволено максимум три перепустки на людину, які можна обміняти на реальний кулон. Очікується, що власники NFTiff отримають цифровий NFT-рендерінг підвісок у грудні, а постачання фізичних виробів заплановано на початок 2023 року.

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