Великі угоди на NFT-ринку не припиняються: NFT із колекції CryptoPunks продано за $2,6 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Великі угоди на NFT-ринку не припиняються: NFT із колекції CryptoPunks продано за $2,6 млн

Технології&Авто
211
Великі угоди на NFT-ринку не припиняються: NFT із колекції CryptoPunks продано за $2,6 млн
Великі угоди на NFT-ринку не припиняються: NFT із колекції CryptoPunks продано за $2,6 млн
Незважаючи на те, що ринок NFT втратив значний обсяг торгів у період цієї криптозими, інтерес до провідних NFT-колекцій не зник. NFT під номером #4464 із популярної колекції CryptoPunks була продана 2 дні тому за 2500 Ethereum (2,6 мільйона доларів).
За даними платформи OpenSea, покупцем став NFT-кит під псевдонімом zoomc, чия колекція тепер включає 24 NFT з коллекциї CryptoPunk і 113 з Meebits.
Цей продаж NFT з популярної колекції є найвищим обсягом продажів NFT за останній місяць.

Як заробити на NFT

За даними CoinMarketCap, на ринку NFT CrpyoPunks займає перше місце по об’єму торгів зі щоденним обсягом 4 293,89 Ethereum.
Базова ціна проекту CryptoPunk зросла на понад 65% за останні 30 днів. Середня базова ціна найпопулярнішого NFT-проекту Krypton — Bored Ape Yacht Club (BAYC) — зросла на 21%, а базова ціна побічного проекту BAYC — Mutant Ape Yacht Club — зросла на 25%.
За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.