Великі угоди на NFT-ринку не припиняються: NFT із колекції CryptoPunks продано за $2,6 млн — Finance.ua

Великі угоди на NFT-ринку не припиняються: NFT із колекції CryptoPunks продано за $2,6 млн Вчора 18:32 — Технології&Авто

Великі угоди на NFT-ринку не припиняються: NFT із колекції CryptoPunks продано за $2,6 млн

Незважаючи на те, що ринок NFT втратив значний обсяг торгів у період цієї криптозими, інтерес до провідних NFT-колекцій не зник. NFT під номером #4464 із популярної колекції CryptoPunks була продана 2 дні тому за 2500 Ethereum (2,6 мільйона доларів).

За даними платформи OpenSea, покупцем став NFT-кит під псевдонімом zoomc, чия колекція тепер включає 24 NFT з коллекциї CryptoPunk і 113 з Meebits.

Цей продаж NFT з популярної колекції є найвищим обсягом продажів NFT за останній місяць.

За даними CoinMarketCap , на ринку NFT CrpyoPunks займає перше місце по об’єму торгів зі щоденним обсягом 4 293,89 Ethereum.

Базова ціна проекту CryptoPunk зросла на понад 65% за останні 30 днів. Середня базова ціна найпопулярнішого NFT-проекту Krypton — Bored Ape Yacht Club (BAYC) — зросла на 21%, а базова ціна побічного проекту BAYC — Mutant Ape Yacht Club — зросла на 25%.

cryptomisto За матеріалами:

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