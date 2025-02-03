Криптовалюти падають в ціні — інвестори виходять з ризикових активів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Криптовалюти падають в ціні — інвестори виходять з ризикових активів

Фондовий ринок
95
Криптовалюти падають в ціні — інвестори виходять з ризикових активів
Криптовалюти падають в ціні — інвестори виходять з ризикових активів
Вартість криптовалют падає. BTC впав до тритижневого мінімуму, а Ether — до найнижчого рівня з початку вересня. Причина — глобальна торговельна війна підштовхнула інвесторів до продажу ризикованих активів.
Про це повідомляє Reuters.
Bitcoin знизився до тритижневого мінімуму — $94 476,18. Криптовалюта Ether втратила приблизно на 24% і відіграла до рівнів початку вересня.

Курс криптовалют до долара 💵

Інвестори почали нервувати, після того, як на вихідних президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на мексиканських товарів і більшість канадських імпортних товарів, а також 10% на товари з Китаю, починаючи з вівторка.
Канада і Мексика, два найбільших торгівельні партнери США, негайно пообіцяли вжити заходів у відповідь, а Китай заявив, що оскаржить мита Трампа у Світовій організації торгівлі.
Читайте також
Інвестори очікують, що тарифи можуть зашкодити зростанню і прибуткам компаній, а також призвести до інфляції.
Нагадаємо, світові ринки обвалилися після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити мита на товари з Мексики та Канади, й додаткові 10% мита на імпорт з Китаю. Євро відреагувало на обіцянки Трампа, що тарифи на товари з ЄС «обовʼязково будуть введені». Nasdaq Composite впав на 2,8%, S&P 500 — на 2,1%. Акції Тайваню втратили понад 5%, Токіо і Сеула — близько 3%.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.