Криптовалюти падають в ціні — інвестори виходять з ризикових активів Сьогодні 22:20 — Фондовий ринок

Криптовалюти падають в ціні — інвестори виходять з ризикових активів

Вартість криптовалют падає. BTC впав до тритижневого мінімуму, а Ether — до найнижчого рівня з початку вересня. Причина — глобальна торговельна війна підштовхнула інвесторів до продажу ризикованих активів.

Про це повідомляє Reuters.

Bitcoin знизився до тритижневого мінімуму — $94 476,18. Криптовалюта Ether втратила приблизно на 24% і відіграла до рівнів початку вересня.

Інвестори почали нервувати, після того, як на вихідних президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на мексиканських товарів і більшість канадських імпортних товарів, а також 10% на товари з Китаю, починаючи з вівторка.

Канада і Мексика, два найбільших торгівельні партнери США, негайно пообіцяли вжити заходів у відповідь, а Китай заявив, що оскаржить мита Трампа у Світовій організації торгівлі.

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Інвестори очікують, що тарифи можуть зашкодити зростанню і прибуткам компаній, а також призвести до інфляції.

Нагадаємо, світові ринки обвалилися після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити мита на товари з Мексики та Канади, й додаткові 10% мита на імпорт з Китаю. Євро відреагувало на обіцянки Трампа, що тарифи на товари з ЄС «обовʼязково будуть введені». Nasdaq Composite впав на 2,8%, S&P 500 — на 2,1%. Акції Тайваню втратили понад 5%, Токіо і Сеула — близько 3%.

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