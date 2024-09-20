Криптовалютний ринок різко зріс після рішення Федеральної резервної системи США — Finance.ua

Криптовалютний ринок різко зріс після рішення Федеральної резервної системи США Сьогодні 05:47 — Технології&Авто

Криптовалютний ринок різко зріс після рішення Федеральної резервної системи США

Криптовалютний ринок зазнав суттєвого зростання, що стало наслідком рішення Федеральної резервної системи (ФРС) знизити відсоткову ставку. Це рішення стало першим за останні кілька років і спричинило потужний вплив на глобальні фінансові ринки, зокрема на криптовалюти.

Згідно з аналітичними даними, після цього оголошення біткоїн, найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, підскочив майже на 10% за кілька годин. Водночас Ethereum, друга за величиною криптовалюта, також продемонстрував значне зростання, додавши 8% до своєї вартості. Інші криптовалюти, включаючи Binance Coin, Solana та Cardano, також показали позитивну динаміку, зміцнивши свої позиції на ринку.

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Експерти вважають, що це зниження ставки може свідчити про початок нового фінансового циклу, який сприятиме зростанню альтернативних активів, таких як криптовалюти. В умовах невизначеності на традиційних ринках інвестори все частіше шукають безпечніші варіанти збереження капіталу. Криптовалюти, з їхньою децентралізованою природою та обмеженою пропозицією, розглядаються як потенційно вигідні інвестиції в умовах майбутньої економічної нестабільності.

«Зниження облікової ставки — це сигнал для інвесторів, що ФРС намагається стимулювати економіку, що може викликати додатковий інтерес до цифрових активів», — коментує ситуацію один з провідних аналітиків ринку.

Серед інших важливих подій на криптовалютному ринку, пов’язаних зі зниженням ставки, варто відзначити зростання обсягів торгівлі. За останню добу обсяги торгів на провідних криптовалютних біржах зросли на понад 20%, що свідчить про активізацію як роздрібних інвесторів, так і великих гравців ринку.

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