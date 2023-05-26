Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до $160 000 — Finance.ua
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Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до $160 000

Криптовалюта
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Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до $160 000
Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до $160 000
Криптовалютний експерт очікує, що ВТС торгуватиметься за $160 000 після наступного халвінгу, про це TechDev написав на своїй сторінці у Твіттері.
На думку аналітика, нового цінового рекорду флагманської криптовалюти буде досягнуто досить скоро — у ІІ кварталі 2024 року. Очікується, що халвінги ВТС відбудуться в 2024, 2029 та 2033 роках. Як відомо, халвінг скорочує кількість токенів, які майнери біткоїнів отримують як винагороду за свою роботу, вдвічі.
На графіку в парі з доларом США (USD) фахівець продемонстрував «шлях до вершини, що супроводжується лініями опору» — рівнями корекції Фібоначчі та поточним історичним максимумом 2021 року.
Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до $160 000
Наразі курс ВТС опустився нижче рівня підтримки у $27 000, хоча чимало трейдерів прогнозували закріплення активу вище за це значення та подальший рух ціни вгору. Однак такий стан справ не став сюрпризом для експертів — головна криптовалюта відреагувала на погані показники інфляції у Великій Британії.
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Щодо прогнозів вартості, з точкою зору TechDev не погодилися б засновник компанії з управління активами Mott Capital Management Майкл Крамер та голова інвестиційної компанії Eight Майкл ван де Поппе. Аналітики очікують на падіння біткоїна.
Так Поппе впевнений, що для підтвердження майбутнього зростання біткоїну потрібно закріпитися вище $27 000 — це покаже настрій інвесторів-биків. Якщо ж BTC не зможе підкорити й утримати зазначену позначку, то, найімовірніше, відкотиться до $26 000 або $26 500.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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