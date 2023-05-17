Bitcoin увійшов у топ-3 найпопулярніших активів на фоні ймовірного краху економіки США, - Bloomberg — Finance.ua

Bitcoin увійшов у топ-3 найпопулярніших активів на фоні ймовірного краху економіки США, - Bloomberg 17.05.2023, 01:01 — Криптовалюта

Bitcoin увійшов у топ-3 найпопулярніших активів на фоні ймовірного краху економіки США, - Bloomberg

Згідно з дослідженням Markets Live Pulse, проведеним на замовлення Bloomberg, біткоїн увійшов у топ-3 найпопулярніших активів на фоні ймовірного дефолту в США. Так, близько 8% опитаних великих інвесторів і 11% роздрібних охоче куплять ВТС для захисту своїх заощаджень.

За даними опитування, флагманська криптовалюта ввійшла до трійки пріоритетних активів для хеджування фінансових ризиків у разі настання дефолту. Перше місце зайняло золото, у нього готові вкладати кошти 51.7% великих інвесторів та 45.7% роздрібних. Друге місце отримали державні облігації США з 14% та 15% відповідно.

Дослідники Bloomberg переконані: біткоїн став популярнішим в очах інвесторів, тому що, на відміну від фіатних грошей, ВТС не має центрального банку як емітента, а децентралізована структура дозволяє створювати власну фінансову систему. Водночас експерти попереджають: цінність BTC випливає з багатьох факторів і базується на довірі інвесторів.

«Поки суспільство вірить у систему фіату — паперові гроші матимуть цінність. Ситуація з біткоїном аналогічна — актив матиме цінність, доки користувачі віритимуть у нього», — підсумували аналітики.

Наразі користувачі активно вкладають кошти у ВТС — число адрес криптогаманців, що містять один біткоїн або більше, перевищило один мільйон. За даними Glassnode, таких показників було досягнуто у суботу, 13 травня.

Нагадаємо — у серії твітів колишній гендиректор BitMEX Артур Хейс поділився думкою про поточну ситуацію з банками США і як вона може вплинути на ринок криптовалют. Аналітик впевнений, що крах банку First Republic Bank не буде останнім у фінансовому секторі. Хейс очікує, що після підвищення процентної ставки ФРС, проблеми з ліквідністю можуть виникнути і в інших американських банків.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.