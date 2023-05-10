Bitcoin не має шансів стати світовою резервною валютою, - Уоррен Баффетт — Finance.ua
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Bitcoin не має шансів стати світовою резервною валютою, - Уоррен Баффетт

Криптовалюта
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Люди можуть втрачати віру в долар, але це не означає, що світовою резервною валютою може стати Bitcoin. Про це заявив мільярдер Уоррен Баффетт на щорічних зборах акціонерів Berkshire Hathaway, які висвітлював CNBC.
Він уточнив, що не бачить кандидатів на заміну долара США у ролі світової резервної валюти. При цьому Баффетт назвав «божевіллям» подальший друк грошей. З ним погодився віце-голова Berkshire Hathaway Чарльз Манґер.
«Певної миті друк грошей для купівлі човнів стане контрпродуктивним», — заявив він.
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Баффетт впевнений, що топ-менеджмент First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Bank повинен понести відповідальність за проблеми, що виникли в роботі банків.
Він також висловив довіру голові Федеральної резервної системи США Джерому Пауеллу. За словами Баффетта, ніхто не розуміє ситуацію з держборгом краще за голову регулятора.
Зазначимо, мільярдер відомий своєю критикою криптоіндустрії. У лютому 2020 року він назвав Bitcoin «повним нулем», що не має цінності, а у травні 2022 року заявив, що відмовився б від гіпотетичної можливості купити всі BTC за $25.
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