Bitcoin спрогнозували досягнення $1 мільйона через банкрутство банків у США — Finance.ua

Bitcoin спрогнозували досягнення $1 мільйона через банкрутство банків у США Сьогодні 20:39 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозували досягнення $1 мільйона через банкрутство банків у США

Колишній гендиректор криптовалютної біржі BitMEX Артур Хейс припустив, що курс Bitcoin може злетіти до $ 1 млн через банкрутство фінансових установ США.

У серії твітів Артур Хейс поділився думкою про поточну ситуацію з банками і як вона може вплинути на ринок криптовалют. Аналітик впевнений, що крах банку First Republic Bank не буде останнім у фінансовому секторі. Хейс очікує, що проблеми з ліквідністю можуть виникнути і в інших американських банків, оскільки Федеральна резервна система США (ФРС) готується знову підвищити відсоткові ставки.

За словами Хейса, ФРС або «не розуміє, що творить, або розуміє і молиться, щоб інвестори нічого не усвідомили». У будь-якому випадку, підвищення ставок гарантує крах ще одного банку, написав Хейс. Він припустив, що у кредитному портфелі цього банку переважатимуть неліквідні позики на комерційну нерухомість.

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стануть стимулом для стрімкого зростання BTC до $ 1 млн. Реакція ФРС на банківську кризу підвищить інтерес до флагманської криптовалюти та всього криптовалютного простору. У порівнянні з іншими засобами заощадження, такими як золото та нерухомість, Bitcoin може стати найбільш привабливим варіантом для інвесторів, які прагнуть захистити свої накопичення, переконаний Хейс Співзасновник BitMEX зазначив, що криза в банківському секторі може спровокувати макроекономічні потрясіння, якіРеакція ФРС на банківську кризу підвищить інтерес до флагманської криптовалюти та всього криптовалютного простору. У порівнянні з іншими засобами заощадження, такими як золото та нерухомість, Bitcoin може стати найбільш привабливим варіантом для інвесторів, які прагнуть захистити свої накопичення, переконаний Хейс

Як заявив Артур Хейс минулого тижня, ВТС має всі шанси стати світовою резервною валютою. Хейс спрогнозував, що Федеральна резервна система та уряд США намагатимуться зберегти домінуючі позиції американської валюти, але зупинити процес її ослаблення вони не зможуть.

«За останній рік масштаби застосування долара у глобальній економіці скоротилися. Азійські та латиноамериканські країни укладають угоди з Китаєм та Індією щодо взаєморозрахунків у національних валютах», — наголосив тоді аналітик.

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