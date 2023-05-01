Аналітик заявив, що Bitcoin має всі шанси стати головною валютою світу — Finance.ua

Аналітик заявив, що Bitcoin має всі шанси стати головною валютою світу Сьогодні 22:23 — Криптовалюта

Аналітик заявив, що Bitcoin має всі шанси стати головною валютою світу

Криптовалютний аналітик і співзасновник біржі BitMEX Артур Хейс поділився власною точкою зору щодо майбутньої значущості Bitcoin для всього світу. Хейс переконаний, що ВТС має всі шанси стати головною валютою світу.

У середньостроковій перспективі BTC може стати світовою резервною валютою. Дедалі більше інвесторів розглядають головну криптовалюту як засіб для збереження капіталу, наголосив Артур Хейс. За словами експерта, Bitcoin зміцнюватиме позиції у світовій фінансовій системі, ослаблюючи вплив американського долара.Дедалі більше інвесторів розглядають головну криптовалюту як засіб для збереження капіталу, наголосив Артур Хейс.

«За останній рік масштаби застосування долара у глобальній економіці скоротилися. Азійські та латиноамериканські країни укладають угоди з Китаєм та Індією щодо взаєморозрахунків у національних валютах», — наголосив ексдиректор BitMEX.

Хейс спрогнозував, що Федеральна резервна система та уряд США намагатимуться зберегти домінуючі позиції американської валюти, але зупинити процес її ослаблення вони не зможуть.

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Паралельно триватиме активне прийняття Bitcoin. Він стає не лише засобом накопичення капіталу, а й платіжним інструментом, наголосив співзасновник BitMEX.

Наприкінці березня Хейс заявив, що BTC злетить до $1 мільйона. Світова фінансова криза підриває довіру інвесторів до традиційної банківської системи та змушує їх шукати альтернативні інструменти для хеджування ризиків. Саме цей фактор створює умови для збільшення вартості провідної криптовалюти, переконаний аналітик.

З тим, що ВТС є інструментом для хеджування ризиків переконаний і директор з доходів та маркетингу компанії BitPay Вільям Зільке.

«Bitcoin стає інструментом хеджування від інфляції та зростаючої банківської невизначеності, тому ми спостерігаємо зростання його ціни частково через те, що інвестори шукають захисту», — казав експерт на початку квітня.

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