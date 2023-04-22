Штучний інтелект спрогнозував зростання Bitcoin до $ 100 000 вже у 2023 році — Finance.ua

Штучний інтелект спрогнозував зростання Bitcoin до $ 100 000 вже у 2023 році Сьогодні 14:10 — Криптовалюта

Штучний інтелект спрогнозував зростання Bitcoin до $ 100 000 вже у 2023 році

За прогнозами чат-бота ChatGPT, вже цього року Bitcoin може досягти історичного екстремуму в діапазоні від $ 100 000 до $ 120 000. Штучний інтелект зробив таке передбачення, базуючись на оптимістичних настроях учасників криптовалютної спільноти, адже більшість очікує на позитивні показники.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірних чинників стрімкого росту BTC ШІ зазначив, що у суспільстві зростає прийняття флагманського цифрового активу. Велика кількість інвесторів або продовжує зберігати токен, або лише починає вкладати в нього кошти, вважаючи Bitcoin менш ризиковим активом.

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За словами ChatGPT, масовий приплив інституційних інвесторів став основним із чинників нещодавнього зростання Bitcoin. Подальше зростання довіри до BTC та потенціал його розширення пов’язані з планами великих фінансових організацій щодо впровадження послуг з торгівлі цифровими активами. Про це неодноразово говорили представники Goldman Sachs та JPMorgan.

Деякі аналітики погоджуються з прогнозом ChatGPT. Так, криптовалютний експерт Маршалл Берд вважає, що у ВТС справді є потенціал для досягнення $ 100 000 вже цього року. Старший стратег Bloomberg Майк МакГлоун дотримується більш консервативного сценарію. Він припустив, що флагман крипторинку дістанеться зазначеного рівня до 2025 року. Своєю чергою фахівці з Deutsche Bank висловили думку, що Bitcoin вдасться подолати рівень у $ 100 000 через 5 років.

noworries За матеріалами:

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