Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму найближчим часом — Finance.ua
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Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму найближчим часом

Криптовалюта
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Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму найближчим часом
Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму найближчим часом
Відомий криптовалютний аналітик під псевдонімом DonAlt, який у 2022 році точно передбачив «дно BTC», поділився своїми оновленими прогнозами щодо майбутнього Bitcoin. Експерт цілком серйозно розглядає можливість того, що вартість BTC істотно зросте вже найближчим часом і досягне історичного максимуму в $69 000.
Як вважає DonAlt, для повномасштабного бичачого ралі Bitcoin потрібно подолати важливий рівень опору близько $33 000. Втім, експерт наголосив, що після досягнення $33 000 піде невелика корекційна хвиля — інвесторам не варто впадати в паніку.
Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму найближчим часом
Аналітик переконаний: прорив опору на рівні $33 000 може підняти ціну BTC до $50 000. Після цього очікується відкат до $30 000 та досягнення історичного максимуму в подальшому.
З думкою DonAlt погодився криптостратег під ніком Cred. На його думку, Bitcoin не зустріне будь-яких перешкод до $32 500, наступна корекція відбудеться на рівні $35 000. Якщо обидва «рубежі» будуть взяті, то BTC швидко підстрибне до $40 000 і вище, переконаний Cred.
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За матеріалами:
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