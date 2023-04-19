Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму найближчим часом — Finance.ua

Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму найближчим часом 19.04.2023, 01:25 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму найближчим часом

Відомий криптовалютний аналітик під псевдонімом DonAlt, який у 2022 році точно передбачив «дно BTC», поділився своїми оновленими прогнозами щодо майбутнього Bitcoin. Експерт цілком серйозно розглядає можливість того, що вартість BTC істотно зросте вже найближчим часом і досягне історичного максимуму в $69 000.

Як вважає DonAlt, для повномасштабного бичачого ралі Bitcoin потрібно подолати важливий рівень опору близько $33 000. Втім, експерт наголосив, що після досягнення $33 000 піде невелика корекційна хвиля — інвесторам не варто впадати в паніку.

Аналітик переконаний: прорив опору на рівні $33 000 може підняти ціну BTC до $50 000. Після цього очікується відкат до $30 000 та досягнення історичного максимуму в подальшому.

З думкою DonAlt погодився криптостратег під ніком Cred. На його думку, Bitcoin не зустріне будь-яких перешкод до $32 500, наступна корекція відбудеться на рівні $35 000. Якщо обидва «рубежі» будуть взяті, то BTC швидко підстрибне до $40 000 і вище, переконаний Cred.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.