Криптовалютні експерти назвали місто, де кожен п’ятий користувач володіє криптовалютою — Finance.ua

Криптовалютні експерти назвали місто, де кожен п’ятий користувач володіє криптовалютою
Американська криптовалютна біржа Coinbase провела дослідження зацікавленості криптовалютами мешканцями Нью-Йорка. Виявилось, що 19% місцевих жителів мають цифрові активи.
У Нью-Йорку, якщо вірити даним дослідників, стрімко збільшується інтерес користувачів до цифрових активів та Web3-проектів. Видно це і за кількістю компаній, що працюють із блокчейном, ― у штаті Нью-Йорк зареєстровано 692 таких фірми, а кількість засновників та співзасновників становить понад 800.
Цікаво, що 52% учасників місцевого рейтингу Fortune-100 брали участь в ініціативах Web3 та блокчейну з 2020 року.
«Жителі Нью-Йорка оптимістично дивляться на можливості та перспективи криптовалют. Кожен третій респондент заявив, що криптовалюти роблять фінансову систему більш чесною та прозорою. Крім того, опитані вважають вкладення в цифрові активи дуже перспективним видом інвестицій», — зазначили аналітики Coinbase.
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