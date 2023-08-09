Кількість власників 1 Bitcoin встановила новий рекорд — Finance.ua

Кількість власників 1 Bitcoin встановила новий рекорд
Кількість адрес, на яких зберігається щонайменше один Bitcoin, сягнула нового рекордного рівня — 1 013 414.
Аналітики криптогалузі переконані: це зумовлено зростаючими очікуваннями щодо підвищення ціни флагманського криптоактиву.
При цьому кількість адрес, де зберігається 0,1 BTC, вперше досягла 4 436 238. Рекорд зафіксовано експертами Glassnode 8 серпня.
Обидва рекордні показники взаємопов'язані, оскільки кількість адрес, на яких зберігається 1 BTC, впливає на кількість адрес, на яких зберігається 0,1 BTC або більше. Аналітики Glassnode наводять графік:
Загальна кількість монет, що циркулюють на ринку, склала $579,8 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $21,4 млрд. Домінування ВТС на ринку складає 48,9%.
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