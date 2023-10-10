Криптовалютні аналітики прогнозують значне зростання криптовалютного ринку у 2024 році — Finance.ua

Криптовалютні аналітики прогнозують значне зростання криптовалютного ринку у 2024 році Сьогодні 18:30 — Криптовалюта

Криптовалютні аналітики прогнозують значне зростання криптовалютного ринку у 2024 році

Аналітики Finbold розповіли про свої прогнози щодо криптоактивів на 2024 рік. Вони зазначили, що після бурхливого зростання котирувань Bitcoin з $17 000 до $30 000 у першому півріччі 2023 року, ситуація у галузі відносно стабілізувалася. Це стало наслідком політики Федеральної резервної системи США (ФРС) у рамках боротьби з інфляцією.

На думку експертів, наступний рік буде позитивним для індустрії. Очікується, що бичачий ринок буде викликаний поєднанням основних каталізаторів — зниженням процентних ставок ФРС, потенційним запуском спотових біржових фондів BTC (ETF), виборами у США, а також внутрішньомережевими індикаторами.

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Скорочення винагороди за видобуток блоків біткоїна вдвічі стане головною з подій. Раз на 4 роки процедура халвінгу знижує суму BTC, які отримують майнери. Фактор дефіциту історично підвищує попит на цифрову монету і, отже, і її ціну.

По-друге, очікується, що центральний банк США почне знижувати відсоткові ставки у 2024 році. Це потенційно призведе до зменшення прибутковості традиційних активів. У результаті інвесторам доведеться шукати альтернативні варіанти з вищим потенціалом прибутку, включно з криптовалютами.

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Потенційне схвалення і запуск спотового BTC-ETF також очікується у 2024 році. Якщо Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) дозволить реалізувати такий фінансовий продукт, це приверне нових інвесторів, зробивши криптовалюти доступнішими. Своєю чергою це принесе додаткову ліквідність на ринок.

Нарешті, у США оберуть президента, а це може істотно вплинути на фінансові ринки. Якщо нова адміністрація забезпечить сприятливе нормативне середовище для криптовалют і блокчейн-технологій, це простимулює ширше впровадження цифрових активів і залучення нових інвестицій.

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