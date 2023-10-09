Криптовалютні аналітики назвали основні умови для зростання біткоїна — Finance.ua

Криптовалютні аналітики назвали основні умови для зростання біткоїна 09.10.2023, 00:20 — Криптовалюта

Криптовалютні аналітики назвали основні умови для зростання біткоїна

Криптоаналітик Міхаель Ван де Поппе підкреслив важливість ключових рівнів для біткоїна. Утримання позиції вище $27 200 значно підтримає подальший висхідний імпульс, переконаний експерт.

«Утримання ВТС вище $27 200 було б суттєвим для продовження зростання, але бажано провести повторний тест на рівні $26 700 — $26 900, перш ніж ми продовжимо ралі до $30 000. Настрої змінилися досить швидко», — наголосив Поппе.

Криптотрейдер Ніколас Мертен розповів про важливу віху для BTC , яка підтверджує бичачий ринок. Мертен підкреслив, що біткоїн може зазнати значного падіння, якщо йому не вдасться вийти зі свого поточного торгового діапазону, який зберігається вже близько шести місяців.

За словами Мертена, ВТС повинен подолати канал від $28 000 до $32 000, який виступав в якості рівня підтримки під час останнього бичачого ринку, а тепер може слугувати опором.

«Якщо ми знову піднімемося до $31 000, як це було в квітні, червні і липні, і у нас не вистачить сил, щоб піднятися і встановити нові відносні максимуми і пройти через цей опір на рівні $32 500, то ми відкотимося вниз».

Близько місяця тому Бенджамін Коуен вказував, що перед проходженням «хреста смерті» BTC існує ймовірність ралі, що веде до нього.

«Занадто рано робити висновки, але цей сценарій розігрується, тож його варто розглянути», — сказав тоді аналітик.

У контексті криптовалют «хрест смерті» — це ведмежий сигнал, який виникає, коли короткострокова ковзаюча середня опускається нижче довгострокової. Цей патерн вказує на потенційний рух ціни криптовалюти вниз і може спонукати трейдерів розглянути можливість продажу своїх активів.

Зауважимо — на думку Артура Хейса, якщо Федеральний резерв США знову почне друкувати гроші, на ВТС очікує стрімке зростання. Одним із сигналів того, що ФРС потрібно буде змінити курс і підтримати економіку США, переконаний експерт, є тривожна ситуація на ринку облігацій. За його словами, довгострокові процентні ставки за облігаціями зростають швидше, ніж короткострокові. Така модель кривої дохідності часто є «ведмежим» сигналом для акцій та ризикових активів.

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