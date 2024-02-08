Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка) — Finance.ua
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Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)

Технології&Авто
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У січні свій вибір на користь кросоверів або позашляховиків з пробігом зробили 26,7 тис. українських покупців, ділиться статистикою auto.ria.
При цьому частка легковиків групи SUV на вторинному ринку збереглася на рівні 26%. Переважно купували «джипи» (як кросовери часом називають у побуті), за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, на внутрішньому ринку — 73%. Решта, 27% були привезені із-за кордону й подані на першу реєстрацію.
Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
Тепер про окремі моделі найпопулярніших серед українських автомобілістів кросоверів. Експерти auto. ria визначили 10 таких, за сумою кількості угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку та перших реєстрацій «свіжопригнаних» автомобілів.

1. BMW X5

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
  • Куплено — 1060 шт.
  • Середня ціна подібних — $17 700

2. Volkswagen Tiguan

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
  • Куплено — 997 шт.
  • Середня ціна подібних — $25 300

3. Hyundai Tucson

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
  • Куплено — 883 шт.
  • Середня ціна подібних — $8400

4. Mitsubishi Outlander

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
  • Куплено — 833 шт.
  • Середня ціна подібних — $9300
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5. Toyota RAV4

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
  • Куплено — 729 шт.
  • Середня ціна подібних — $32 000

6. Nissan Qashqai

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
  • Куплено — 724 шт.
  • Середня ціна подібних — $11 200

7. Mazda CX-5

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
  • Куплено — 716 шт.
  • Середня ціна подібних — $22 000

8. Nissan Rogue

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
  • Куплено — 695 шт.
  • Середня ціна подібних — $16 500

9. Volkswagen Touareg

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
  • Куплено — 693 шт.
  • Середня ціна подібних — $20 800

10. Audi Q5

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
  • Куплено — 632 шт.
  • Середня ціна подібних — $21 300
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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