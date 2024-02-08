Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка) — Finance.ua

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка) Сьогодні 21:03 — Технології&Авто

У січні свій вибір на користь кросоверів або позашляховиків з пробігом зробили 26,7 тис. українських покупців, ділиться статистикою auto.ria

При цьому частка легковиків групи SUV на вторинному ринку збереглася на рівні 26%. Переважно купували «джипи» (як кросовери часом називають у побуті), за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, на внутрішньому ринку — 73%. Решта, 27% були привезені із-за кордону й подані на першу реєстрацію.

Тепер про окремі моделі найпопулярніших серед українських автомобілістів кросоверів. Експерти auto. ria визначили 10 таких, за сумою кількості угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку та перших реєстрацій «свіжопригнаних» автомобілів.

1. BMW X5

Куплено — 1060 шт.

Середня ціна подібних — $17 700

2. Volkswagen Tiguan

Куплено — 997 шт.

Середня ціна подібних — $25 300

3. Hyundai Tucson

Куплено — 883 шт.

Середня ціна подібних — $8400

4. Mitsubishi Outlander

Куплено — 833 шт.

Середня ціна подібних — $9300

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5. Toyota RAV4

Куплено — 729 шт.

Середня ціна подібних — $32 000

6. Nissan Qashqai

Куплено — 724 шт.

Середня ціна подібних — $11 200

7. Mazda CX-5

Куплено — 716 шт.

Середня ціна подібних — $22 000

8. Nissan Rogue

Куплено — 695 шт.

Середня ціна подібних — $16 500

9. Volkswagen Touareg

Куплено — 693 шт.

Середня ціна подібних — $20 800

10. Audi Q5

Куплено — 632 шт.

Середня ціна подібних — $21 300

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