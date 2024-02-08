Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка) — Finance.ua

Кросовери з пробігом: 15 популярних виробників січня (інфографіка)
У січні свій вибір на користь кросоверів або позашляховиків з пробігом зробили 26,7 тис. українських покупців, ділиться статистикою auto.ria.
При цьому частка легковиків групи SUV на вторинному ринку збереглася на рівні 26%. Переважно купували «джипи» (як кросовери часом називають у побуті), за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, на внутрішньому ринку — 73%. Решта, 27% були привезені із-за кордону й подані на першу реєстрацію.
Тепер про окремі моделі найпопулярніших серед українських автомобілістів кросоверів. Експерти auto. ria визначили 10 таких, за сумою кількості угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку та перших реєстрацій «свіжопригнаних» автомобілів.
1. BMW X5
- Куплено — 1060 шт.
- Середня ціна подібних — $17 700
2. Volkswagen Tiguan
- Куплено — 997 шт.
- Середня ціна подібних — $25 300
3. Hyundai Tucson
- Куплено — 883 шт.
- Середня ціна подібних — $8400
4. Mitsubishi Outlander
- Куплено — 833 шт.
- Середня ціна подібних — $9300
5. Toyota RAV4
- Куплено — 729 шт.
- Середня ціна подібних — $32 000
6. Nissan Qashqai
- Куплено — 724 шт.
- Середня ціна подібних — $11 200
7. Mazda CX-5
- Куплено — 716 шт.
- Середня ціна подібних — $22 000
8. Nissan Rogue
- Куплено — 695 шт.
- Середня ціна подібних — $16 500
9. Volkswagen Touareg
- Куплено — 693 шт.
- Середня ціна подібних — $20 800
10. Audi Q5
- Куплено — 632 шт.
- Середня ціна подібних — $21 300
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