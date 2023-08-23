Кропивничанин створив «фінансову біржу» й ошукав вкладників на понад 500 тис. грн — Finance.ua

Кропивничанин створив «фінансову біржу» й ошукав вкладників на понад 500 тис. грн Вчора 11:30 — Кримінал

Кропивничанин створив «фінансову біржу» й ошукав вкладників на понад 500 тис. грн, Фото: cyberpolice.gov.ua

Мешканці Кропивницького організували фейкову біржу, пропонувавши вкладати гроші у фінансові операції. Вкладники не лише не отримали прибутку, але й втратили свої гроші. Сума збитків перевищує 500 тис. грн.

Про це повідомляє Кіберполіція.

Правоохоронці встановили 21-річного молодика, який створив та наповнював контентом вебпортал фейкової торгівельної біржі для імітації трейдингової діяльності.

Брокерська компанія «біржі» нібито була зареєстрована в одній із тихоокеанських острівних держав, а її головний офіс — в одній із європейських столиць. До протиправної діяльності чоловік залучив своїх знайомих.

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Фігуранти пропонували клієнтам створити особистий кабінет та вкладати гроші у трейдингову діяльність, яка мала б принести високий прибуток. З метою конспірації зловмисники, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, обладнали «робочі місця» у власних помешканнях. Клієнти не підозрювали, що насправді спілкуються з аферистами та не мають перспектив повернення своїх коштів. Після перерахування внесків на підконтрольні фігурантам банківські рахунки гроші вкладникам не повертали.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання зловмисників. Вилучено «чорнові» записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та десятки банківських карток , які використовувалися у протиправній діяльності.

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Поліцейські встановлюють повне коло осіб, які стали жертвами правопорушників, сума завданих збитків перевищує пів мільйона гривень.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. ч. 1, 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років. Слідство триває.

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