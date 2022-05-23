Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют — Finance.ua
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Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют

Вчора 07:00Фінтех і Картки
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Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалютКрістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют
Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард висловила негативну оцінку щодо криптовалют.
Politico опублікувало витяги з недавнього інтерв’ю Лагард для телебачення до моменту показу.
Глава ЄЦБ назвала цифрові активи «спекулятивними та надзвичайно ризикованими інвестиціями».
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Лагард підкреслила, що її оцінка ситуації є дуже скромною і насправді все значно серйозніше: «Цифрові монети не стоять нічого і не мають обґрунтованості та базових активів, які можуть виступати в ролі гарантії безпеки ринкової діяльності».
Інтерв’ю було дано на тлі проведеного 19 та 20 травня з’їзду глав міністерств фінансів та голів центробанків країн Великої сімки (G7). Однією з тем для обговорення став крах криптосистеми Terra (LUNA), у результаті якого інвестори втратили свої заощадження. Питання регулювання операцій з цифровими активами постало як ніколи гостро і схилило наглядові органи до посилення законодавства.
За матеріалами: noworries
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