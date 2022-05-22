Dogecoin та інші криптовалюти почнуть приймати в якості оплати в тисячах ресторанів — Finance.ua
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Dogecoin та інші криптовалюти почнуть приймати в якості оплати в тисячах ресторанів

Вчора 04:34Фінтех і Картки
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Dogecoin та інші криптовалюти почнуть приймати в якості оплати в тисячах ресторанівDogecoin та інші криптовалюти почнуть приймати в якості оплати в тисячах ресторанів
Співпраця між світовим постачальником програмного забезпечення для ресторанів та платіжних рішень Lavu та платіжною компанією Fintech Verifone дозволить тисячам ресторанів у 65 країнах приймати низку криптовалют в якості оплати.
До списку валют, які будуть прийматися, увійшли Shiba Inu (SHIB) та Dogecoin (DOGE), а також кілька стейблкоїнів та провідних криптовалют, в тому числі біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH).
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Згідно з прес-релізом, партнерство між Lavu та Verifone покликане «безшовно інтегрувати» програмне забезпечення обох фірм, щоб забезпечити використання передових способів оплати в різних країнах світу.
Крім криптовалют серед способів оплати з’являться також звичайні цифрові платежі, у тому числі PayPal.
За матеріалами: noworries
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