Goldman Sachs: падіння криптовалют має дуже незначний вплив на економіку — Finance.ua

Goldman Sachs: падіння криптовалют має дуже незначний вплив на економіку

Вчора 18:38 — Фінтех і Картки

Goldman Sachs: падіння криптовалют має дуже незначний вплив на економіку

Відтік криптовалюти «дуже незначний» у порівнянні з загальним капіталом домогосподарств США.

Про це йдеться у дослідженні Goldman Sachs, пише Bloomberg.

Дослідження Goldman Sachs

Як показує дослідження, домогосподарствам США належить близько однієї третини світового ринку криптовалюти, і після п’яти місяців падіння це дорівнюватиме приблизно $300 млрд.

Для порівняння, на кінець 2021 року на акції припадало приблизно 33% добробуту домогосподарств, а недавнє падіння цін на них, ймовірно, зменшило власний капітал домогосподарств приблизно на $8 трлн.

«Ці закономірності мають на увазі, що коливання цін на акції є основним фактором зміни власного капіталу домогосподарств, тоді як криптовалюти роблять лише незначний внесок», — зазначає Goldman Sachs.

Економісти пояснили, що загальний власний капітал домогосподарств США за даними минулого року становив $150 трлн. З іншого боку, ринок криптовалют за останній рік втратив $1 трлн.

Таким чином, економісти вважають, що це все ще дуже мало в порівнянні з усім власним капіталом домогосподарств США.

Чому ринок розвернувся

Упродовж 2022 року ціна Bitcoin вже втратила 46,8%. Капіталізація крипторинку у травні просіла до $1,18 трлн. Причин декілька.

По-перше, війна в Україні, через яку крипторинок втратить споживачів із росії.

По-друге, домінування Америки на крипторинку — це продовження політичної війни, яку ми спостерігали на валютній арені з 2014 року. Виявилося це домінування рівно з того моменту, як Китай запровадив заборони на користування криптовалютами та нелегітимність майнінгу у 2021 році.

По-третє, посилення регулювання крипторинку стає причиною низької довіри інвесторів до цього сектору. Додатково проблемами ринку та причиною зниження капіталізації назвемо окремі невдачі великих проєктів, монетарну політику ФРС США, високий рівень кіберзлочинності.

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