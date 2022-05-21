Goldman Sachs: падіння криптовалют має дуже незначний вплив на економіку — Finance.ua
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Goldman Sachs: падіння криптовалют має дуже незначний вплив на економіку

Вчора 18:38Фінтех і Картки
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Goldman Sachs: падіння криптовалют має дуже незначний вплив на економікуGoldman Sachs: падіння криптовалют має дуже незначний вплив на економіку
Відтік криптовалюти «дуже незначний» у порівнянні з загальним капіталом домогосподарств США.
Про це йдеться у дослідженні Goldman Sachs, пише Bloomberg.

Дослідження Goldman Sachs

Як показує дослідження, домогосподарствам США належить близько однієї третини світового ринку криптовалюти, і після п’яти місяців падіння це дорівнюватиме приблизно $300 млрд.
Goldman Sachs: падіння криптовалют має дуже незначний вплив на економіку
Для порівняння, на кінець 2021 року на акції припадало приблизно 33% добробуту домогосподарств, а недавнє падіння цін на них, ймовірно, зменшило власний капітал домогосподарств приблизно на $8 трлн.
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«Ці закономірності мають на увазі, що коливання цін на акції є основним фактором зміни власного капіталу домогосподарств, тоді як криптовалюти роблять лише незначний внесок», — зазначає Goldman Sachs.
Економісти пояснили, що загальний власний капітал домогосподарств США за даними минулого року становив $150 трлн. З іншого боку, ринок криптовалют за останній рік втратив $1 трлн.
Таким чином, економісти вважають, що це все ще дуже мало в порівнянні з усім власним капіталом домогосподарств США.

Чому ринок розвернувся

Упродовж 2022 року ціна Bitcoin вже втратила 46,8%. Капіталізація крипторинку у травні просіла до $1,18 трлн. Причин декілька.
По-перше, війна в Україні, через яку крипторинок втратить споживачів із росії.
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По-друге, домінування Америки на крипторинку — це продовження політичної війни, яку ми спостерігали на валютній арені з 2014 року. Виявилося це домінування рівно з того моменту, як Китай запровадив заборони на користування криптовалютами та нелегітимність майнінгу у 2021 році.
По-третє, посилення регулювання крипторинку стає причиною низької довіри інвесторів до цього сектору. Додатково проблемами ринку та причиною зниження капіталізації назвемо окремі невдачі великих проєктів, монетарну політику ФРС США, високий рівень кіберзлочинності.
За матеріалами: Мінфін.com.ua
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