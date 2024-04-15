Крісталіну Георгієву обрали очільницею МВФ ще на 5 років — Finance.ua

Крісталіну Георгієву обрали очільницею МВФ ще на 5 років Сьогодні 10:36 — Світ

Крісталіну Георгієву обрали очільницею МВФ ще на 5 років

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 12 квітня обрала Крісталіну Георгієву на посаду директорки-розпорядниці МВФ на другий п’ятирічний термін.

Новий термін розпочнеться 1 жовтня 2024 року. Відповідне рішення Ради було ухвалено консенсусом.

Пані Георгієва приділятиме особливу увагу питанням макроекономічної та фінансової стабільності, забезпечуючи при цьому, щоб Фонд продовжував адаптуватися і розвиватися відповідно до потреб усіх членів.

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«Ухвалюючи це рішення, Рада високо оцінила сильне і гнучке керівництво пані Георгієвої в період її перебування на посаді, коли вона долала низку серйозних глобальних потрясінь. Пані Георгієва керувала безпрецедентними заходами реагування МВФ на ці потрясіння, включно із затвердженням більш як $360 млрд нового фінансування від початку пандемії для 97 країн, полегшенням боргового тягаря найбідніших і найуразливіших членів Фонду та історичним виділенням спеціальних прав запозичення на $650 млрд», — цитує МВФ заяву координаторів Виконавчої ради МВФ Афонсо Бевілакуа та Абдулди Абдулдара.

Директор-розпорядник МВФ призначається виконавчою радою на п’ятирічний термін. Вперше Крісталіна Георгієва обійняла цю посаду в жовтні 2019 року.

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