Креативні індивідуальні номерні знаки, які замовляли українці торік

Українські автовласники все частіше обирають індивідуальні номерні знаки, щоб підкреслити свій стиль та індивідуальність. У 2025 році було видано 20 570 таких комплектів — на третину більше, ніж у 2024 році.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

З гумором та креативом: індивідуальні номерні знаки, які замовляли у 2025 році

Автівки з індивідуальними номерними знаками привертають увагу на дорогах яскравими та оригінальними написами, часто викликаючи посмішку або здивування.

У МВС назвали найбільш креативні індивідуальні номери, замовлені торік:

Потужний,

Шановна,

Шершень,

Аспірин,

Злюка,

Агроном

Мурчік,

Малишка.

Деякі власники обирали номери з власними іменами: Артемчик, Дарина, Гомер, Мітяй, Михасик, Наталі і т.д.

Як замовити індивідуальні номерні знаки

Це можна зробити онлайн у Кабінеті водія , або звернувшись до будь-якого сервісного центру МВС.

Готові комплекти доставляють на відділення «Нової Пошти» або можна отримати особисто у Головному сервісному центрі МВС у Києві — в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19.

Після отримання нових номерів власнику необхідно звернутися до сервісного центру МВС для закріплення знаків за автомобілем.

Дані вносять до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а водієві видають нове свідоцтво про реєстрацію.

Чому автомобіль на індивідуальних номерах не випустять за кордон

Finance.ua вже писав , що попри свою популярність в Україні, індивідуальні номерні знаки фактично заборонені до використання за кордоном. Такі номери не визнаються у міжнародному дорожньому русі, тож для виїзду за межі країни доведеться обов’язково повертати стандартні державні номери.

