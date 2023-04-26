Країни Європи не визнаватимуть російські «зелені карти» — Finance.ua

Країни Європи не визнаватимуть російські «зелені карти» Сьогодні 11:28 — Страхування

Країни Європи не визнаватимуть російські «зелені карти»

З 1 червня 2023 року країни ЄС, Швейцарії та Великої Британії припинять визнавати страхові сертифікати «Зелена карта», видані російськими страховими компаніями.

Як повідомляє російський союз автостраховиків, з цієї дати припиняється дія двосторонніх угод, укладених з бюро/спілками автостраховиків держав Європейського економічного простору, а також Швейцарії та Великої Британії.

«До вказаної дати „Зелені карти“ працюють у звичайному порядку. Для поїздок до інших країн системи, зокрема Азербайджану, білорусі, Молдові, Сербії та Туреччини, російські „Зелені карти“ діють без обмежень», — зазначається у повідомленні.

У зв’язку з цим для пересування територією Євросоюзу, Швейцарії та Великої Британії після 31 травня 2023 року на транспортних засобах, зареєстрованих у росії, водіям необхідно буде придбати на пунктах пропуску поліс прикордонного страхування відповідної країни.

Нагадаємо, страховики-повні члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) з 1 вересня почали укладати електронні договори міжнародного страхування «Зелена карта».

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