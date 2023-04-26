Країни Європи не визнаватимуть російські «зелені карти» — Finance.ua

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Країни Європи не визнаватимуть російські «зелені карти»

Страхування
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Країни Європи не визнаватимуть російські «зелені карти»
Країни Європи не визнаватимуть російські «зелені карти»
З 1 червня 2023 року країни ЄС, Швейцарії та Великої Британії припинять визнавати страхові сертифікати «Зелена карта», видані російськими страховими компаніями.
Як повідомляє російський союз автостраховиків, з цієї дати припиняється дія двосторонніх угод, укладених з бюро/спілками автостраховиків держав Європейського економічного простору, а також Швейцарії та Великої Британії.
«До вказаної дати „Зелені карти“ працюють у звичайному порядку. Для поїздок до інших країн системи, зокрема Азербайджану, білорусі, Молдові, Сербії та Туреччини, російські „Зелені карти“ діють без обмежень», — зазначається у повідомленні.
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У зв’язку з цим для пересування територією Євросоюзу, Швейцарії та Великої Британії після 31 травня 2023 року на транспортних засобах, зареєстрованих у росії, водіям необхідно буде придбати на пунктах пропуску поліс прикордонного страхування відповідної країни.
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Нагадаємо, страховики-повні члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) з 1 вересня почали укладати електронні договори міжнародного страхування «Зелена карта».
Якщо ви плануєте їхати за кордон на власній автівці, то варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки. Поліс працює як автоцивілка, тільки за кордоном. На Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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