Країни та організації ЄС вже надали близько 16 млрд євро допомоги Україні — Боррель — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни та організації ЄС вже надали близько 16 млрд євро допомоги Україні — Боррель

Казна та Політика
19
Країни та організації ЄС вже надали близько 16 млрд євро допомоги Україні — Боррель
Країни та організації ЄС вже надали близько 16 млрд євро допомоги Україні — Боррель
На сьогодні сумарна допомога країн-членів Євросоюзу та європейських організацій Україні складає близько 16 мільярдів євро.
Про це заявив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час European Business Forum.
«Я пригадую, як розмовляв зі своїм колегою і сказав: «Дивіться, у нас є фонд, і за допомогою цього фонду ми надаємо зброю партнерам по всьому світу, навчаємо їхні війська… Чому ми не можемо зробити це для України?» Мені відповіли: «Бо в Україні війна», — заявив Боррель.
Читайте також
Пам’ятаю, я почав робити пропозиції, і вони прийшли з пропозицією виділити 50 мільйонів євро. А я кажу: «Ви жартуєте чи що?» І одразу ми прийняли рішення надати перший транш у 500 мільйонів. А сьогодні ми наблизилися до 6 мільярдів. А разом країни-члени плюс інституції ЄС надали близько 16 мільярдів євро підтримки України", — сказав головний дипломат ЄС.
Місце для вашої реклами
Боррель повідомив, що на сьогодні країни Євросоюзу в рамках місії з навчання українських військовослужбовців (EUMAM) підготували понад 17 тисяч українських військових, а до кінця навчальної місії буде підготовлено близько 30 тисяч. Він додав, що ЄС також надав Україні боєприпаси.
«Ми надали багато боєприпасів, я не буду називати конкретні цифри, але це багато. І ми маємо мету забезпечити 1 мільйон боєприпасів 155-мм калібру. З 9 лютого, коли ми запустили поставки для забезпечення боєприпасами, ми поставили понад 1000 ракет», — наголосив він.
Читайте також
Головний дипломат ЄС зауважив, що ця кількість припасів «недостатня», тому він закликав країни-члени ЄС надати більше зі своїх запасів, «з того, що вони вже мають».
«Вони відправлятимуть їх (боєприпаси. — Ред.) в Україну, а потім наша промисловість вироблятиме більше, щоб відновити запаси», — підсумував він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.