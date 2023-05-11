Країни та організації ЄС вже надали близько 16 млрд євро допомоги Україні — Боррель — Finance.ua

Країни та організації ЄС вже надали близько 16 млрд євро допомоги Україні — Боррель Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Країни та організації ЄС вже надали близько 16 млрд євро допомоги Україні — Боррель

На сьогодні сумарна допомога країн-членів Євросоюзу та європейських організацій Україні складає близько 16 мільярдів євро.

Про це заявив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час European Business Forum.

«Я пригадую, як розмовляв зі своїм колегою і сказав: «Дивіться, у нас є фонд, і за допомогою цього фонду ми надаємо зброю партнерам по всьому світу, навчаємо їхні війська… Чому ми не можемо зробити це для України?» Мені відповіли: «Бо в Україні війна», — заявив Боррель.

Читайте також Україна отримає ще 350 мільйонів від Світового банку

Пам’ятаю, я почав робити пропозиції, і вони прийшли з пропозицією виділити 50 мільйонів євро. А я кажу: «Ви жартуєте чи що?» І одразу ми прийняли рішення надати перший транш у 500 мільйонів. А сьогодні ми наблизилися до 6 мільярдів. А разом країни-члени плюс інституції ЄС надали близько 16 мільярдів євро підтримки України", — сказав головний дипломат ЄС.

Боррель повідомив, що на сьогодні країни Євросоюзу в рамках місії з навчання українських військовослужбовців (EUMAM) підготували понад 17 тисяч українських військових, а до кінця навчальної місії буде підготовлено близько 30 тисяч. Він додав, що ЄС також надав Україні боєприпаси.

«Ми надали багато боєприпасів, я не буду називати конкретні цифри, але це багато. І ми маємо мету забезпечити 1 мільйон боєприпасів 155-мм калібру. З 9 лютого, коли ми запустили поставки для забезпечення боєприпасами, ми поставили понад 1000 ракет», — наголосив він.

Головний дипломат ЄС зауважив, що ця кількість припасів «недостатня», тому він закликав країни-члени ЄС надати більше зі своїх запасів, «з того, що вони вже мають».

«Вони відправлятимуть їх (боєприпаси. — Ред.) в Україну, а потім наша промисловість вироблятиме більше, щоб відновити запаси», — підсумував він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.