Країни НАТО створюють фонд для нарощування технологічної переваги альянсу — Finance.ua
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Країни НАТО створюють фонд для нарощування технологічної переваги альянсу

Світ
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Країни НАТО створюють фонд для нарощування технологічної переваги альянсу
Країни НАТО створюють фонд для нарощування технологічної переваги альянсу
Лідери країн НАТО у четвер підписали документ, в якому зобов’язалися забезпечувати роботу Інноваційного фонду, націленого на об’єднання зусиль урядів, приватного сектору та академічних кіл для зміцнення технологічної переваги альянсу.
Церемонія підписання відбулася на саміті НАТО в Мадриді.
«Фонд передбачає початкові інвестиції у розмірі $1 млрд у нові проєкти та інші технологічні фонди у 22 країнах-членах НАТО», — заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг перед підписанням документа.
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За словами Столтенберга, метою фонду є розвиток у наступні 50 років перспективних технологій задля зміцнення безпеки альянсу.
В оприлюдненій напередодні заяві лідерів країн НАТО зазначалося, що організація «складає план для прискорення впровадження оборонних інновацій і запускає багатонаціональний інноваційний фонд, щоб об’єднати зусилля урядів, приватного сектору та наукових кіл для зміцнення технологічної переваги».
У документі наголошувалося, що учасники альянсу, зокрема, «затвердили стратегію, яка забезпечить безперебійне постачання системи повітряного далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВУ) нового покоління та пов’язаних із нею потенціалів».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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