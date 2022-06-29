Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО — Finance.ua

Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО Вчора 17:10 — Світ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, gettyimages.com

Північноатлантична рада у середу офіційно розпочала процес вступу Фінляндії та Швеції.

Про це заявив на пресконференції у Мадриді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Сьогодні ми запросили Фінляндію та Швецію до нашого альянсу», — повідомив генсек, нагадавши, що це запрошення погоджене з партнерами і стало результатом домовленості між Туреччиною та цими двома державами-партнерами.

«Я вдячний Туреччині, Швеції та Фінляндії за згоду на переговори. Ця домовленість добра для Туреччини, вона добра для Швеції та Фінляндії, і вона ж доброю для НАТО», — заявив генсек.

Як відомо, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО був загальмований через низку вимог з боку Швеції, які вдалося владнати напередодні.

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Українська правда За матеріалами:

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