Країни, де Bitcoin вважають легальним — Finance.ua

Країни, де Bitcoin вважають легальним Вчора 04:16 — Фінтех і Картки

Країни, де Bitcoin вважають легальним

Центральні банки та регулятори країн зазвичай вирішують, що вважати законним платіжним засобом у їхній економіці. Тож якщо центральний банк прямо оголосив таким засобом Bitcoin, він стає офіційною фінансовою складовою економіки.

Зростання ВТС та кількох інших децентралізованих криптовалют спонукало ряд центральних банків розглядати цифрові валюти як більш надійну альтернативу фіатним валютам. Як наслідок — багато країн, включно Китаєм, Великою Британією, США та Індією, працюють над цифровими валютами своїх центральних банків (CBDC).

Сальвадор став першою країною, яка прийняла Bitcoin як законний платіжний засіб. Президент цієї невеликої країни у Центральній Америці вважається відданим послом криптовалюти.

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Другою країною, яка ввела у фінансовий обіг Bitcoin, стала Центральноафриканська Республіка (ЦАР). Країна багата на золото та алмази, проте фінансова доступність є досить низькою, тож ЦАР залежить від грошових переказів. Окрім прийняття Bitcoin, країна також повідомила, що 20% їхньої скарбниці буде зберігатися у Sango Coin (SANGO) — цифровій валюті, яка показуватиме стан корисних копалин та інших природних ресурсів, якими володіє країна.

І Сальвадор, і ЦАР визначили, що хочуть зробити грошові перекази в країну дешевшими. Президент Сальвадору Наїб Букеле прогнозував економію 400 мільйонів доларів завдяки грошовим переказам, оскільки країна переходить на інфраструктуру Bitcoin. Використовуючи мережу Bitcoin Lightning, платежі можуть бути дешевшими, ніж чинні методи.

Які проблеми пов’язані з прийняттям Bitcoin як законного платіжного засобу?

Існують ризики ліквідності та регулятивні ризики крипторинку, які країна візьме на себе, коли почне його використовувати як законний платіжний засіб. Оскільки криптовалютний ринок тісно пов’язаний з фондовими ринками США, зміни політики Федеральної резервної системи вплинуть на ціни криптовалют.

З іншого боку, через децентралізований характер криптовалюти заборона BTC в одній національній юрисдикції безпосередньо не впливає на її правовий статус в іншій юрисдикції. Проте, коли така країна як США жорстко регулює криптовалюти, ринок реагує на це. Цінова зміна, що виникає в результаті, може вплинути на всі країни, які використовують Bitcoin як законний платіжний засіб або як резервну валюту.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

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