У Техасі криптовалюту видобуватимуть за допомогою вітру — Finance.ua
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У Техасі криптовалюту видобуватимуть за допомогою вітру

Фінтех і Картки
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У Техасі криптовалюту видобуватимуть за допомогою вітру
У Техасі криптовалюту видобуватимуть за допомогою вітру
Компанія Cipher Mining у своєму Twitter повідомила про завершення розгортання біткоїн-майнерів у новому дата-центрі в Техасі. Він сягатиме потужності у 40 МВт та живитиметься від вітряної електростанції. Хешрейт встановленого на підприємстві Alborz, обладнання складає 1,3 EH/s. Це дозволить майнити до 5,7 BTC на добу.
Cipher Mining очікує прибуття біткоїн-майнерів для ще трьох дата-центрів у Техасі: Bear та Chief зі сукупною потужністю 20 МВт, а також для підприємства на 205 МВт в Одессі (місто США, в округах Ектор і Мідленд на південному заході штату Техас).
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На початок 2023 року компанія планує досягти хешрейту у 6,9 EH/s з парком установок, середня продуктивність яких складатиме 32,1 J/TH. Згідно з укладеними контрактами, об’єкти Cipher забезпечені електроенергією за тарифом приблизно $ 0,0273 за кВт/год.
«Ми завершили дата-центр Alborz, майнінгові установки знаходяться в дорозі для реалізації початкових етапів у Bear і Chief, а наш об’єкт в Одессі на 205 МВт ми плануємо розгорнути ще цього року. Попри складні умови криптовалютного ринку, приваблива економіка підрозділу з майнінгу біткоїна дає нам унікальну можливість успішно просуватися вперед», — сказав CEO Cipher Mining Тайлер Пейдж.
За другий квартал компанія зафіксувала «чистий» збиток у розмірі $ 19 мільйонів (за півріччя — $ 27 мільйонів). При цьому в Cipher Mining заявили, що мають достатні кошти для закінчення будівництва всіх чотирьох дата-центрів.
За матеріалами:
noworries
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