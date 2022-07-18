У Швеції можуть обмежити майнінг криптовалют через нестачу електроенергії — Finance.ua

У Швеції можуть обмежити майнінг криптовалют через нестачу електроенергії Вчора 23:40 — Фінтех і Картки

У Швеції можуть обмежити майнінг криптовалют через нестачу електроенергії

Уряд Швеції попросив Енергетичне агентство відслідковувати скільки енергії використовується для цифрової інфраструктури, приділяючи особливу увагу видобутку криптовалюти.

Міністр енергетики Швеції Хашаяр Фарманбар сказав в інтерв’ю Bloomberg, що важливіше забезпечити електроенергією проекти зі створення робочих місць, такі як сталеливарні заводи, ніж майнерів біткоїнів, які використовують велику кількість енергії.

Міністр Фарманбар відмовився повідомити, які заходи він може вжити для обмеження майнінгу криптовалюти.

«Чесно кажучи, нам потрібна енергія для корисніших речей, ніж Bitcoin», — цитує Bloomberg слова Фарманбара в опублікованому сьогодні звіті.

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