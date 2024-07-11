Країни Балтії від’єднаються від енергосистеми рф та білорусі у лютому 2025 року — Finance.ua
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Країни Балтії від’єднаються від енергосистеми рф та білорусі у лютому 2025 року

Енергетика
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Латвія, Литва та Естонія у лютому 2025 року відключать свої енергосистеми від єдиної системи з росією та білоруссю.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства енергетики Литви.
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Зазначається, що 10 липня міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви під час зустрічі підтвердили наміри синхронізуватися з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E, та відключитися від російської та білоруської.
Вони оцінили звіт про прогрес у цьому напрямку та заявили, що підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи з європейською йде згідно з планом.
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«Найближчими тижнями оператори балтійських систем передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт з BRELL», — йдеться у повідомлені.
Після цього Латвія, Литва та Естонія проведуть тестування роботи ізольованої системи та синхронізацію із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року.
Латвія, Литва та Естонія — останні країни-члени Євросоюзу, які ще не приєдналися до континентальної європейської енергомережі. При цьому навесні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт російської електроенергії.
За матеріалами:
suspilne.media
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