Країни Балтії від’єднаються від енергосистеми рф та білорусі у лютому 2025 року — Finance.ua

Країни Балтії від’єднаються від енергосистеми рф та білорусі у лютому 2025 року Сьогодні 20:30 — Енергетика

Латвія, Литва та Естонія у лютому 2025 року відключать свої енергосистеми від єдиної системи з росією та білоруссю.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства енергетики Литви.

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Зазначається, що 10 липня міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви під час зустрічі підтвердили наміри синхронізуватися з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E, та відключитися від російської та білоруської.

Вони оцінили звіт про прогрес у цьому напрямку та заявили, що підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи з європейською йде згідно з планом.

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«Найближчими тижнями оператори балтійських систем передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт з BRELL», — йдеться у повідомлені.

Після цього Латвія, Литва та Естонія проведуть тестування роботи ізольованої системи та синхронізацію із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року.

Латвія, Литва та Естонія — останні країни-члени Євросоюзу, які ще не приєдналися до континентальної європейської енергомережі. При цьому навесні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт російської електроенергії.

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