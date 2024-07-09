Словаччина почне імпортувати газ з Польщі замість російського — Finance.ua

Словаччина почне імпортувати газ з Польщі замість російського Сьогодні 09:15 — Енергетика

Словаччина почне імпортувати газ з Польщі замість російського

Польська група Orlen через свою дочірню компанію PGNiG Supply & Trading підписала контракт зі словацькою компанією ZSE Group на постачання газу, що покриє приблизно 30% потреби ZSE протягом року.

Про це йдеться в повідомленні Orlen.

Orlen забезпечуватиме ZSE Group природним газом із січня до кінця 2025 року.

Газ (включно і зі США) буде доставлятися в скрапленому вигляді до LNG-терміналу в Литві. Після регазифікації він транспортуватиметься через трубопровід, що з’єднує Литву та Польщу, до польської газової системи, а потім переправлятиметься у Словаччину через інтерконектор Vyrava.

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«Контракт знаменує собою перший випадок, коли словацька компанія імпортує природний газ через північний кордон країни», — йдеться в повідомленні.

Ціна контракту розрахована на основі ринкових ставок.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Сербія транспортуватиме до Угорщини більше російського газу, якщо Україна не продовжить транзитну угоду із росією.

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