У яких країнах світу менше половини населення має доступ до електроенергії — Finance.ua

У яких країнах світу менше половини населення має доступ до електроенергії Сьогодні 21:03 — Енергетика

У яких країнах світу менше половини населення має доступ до електроенергії

Українці не з чуток знають, як складно жити з регулярними відключеннями електроенергії. Але у світі є країни, де частина населення взагалі ніколи не мала цього блага цивілізації.

Про це пише «Слово і діло».

У яких країнах менше половини населення забезпечені електрикою

Майже всі країни, де менше половини населення мають доступ до електроенергії, розташовані в Африці.

Виняток становлять Гаїті та Папуа-Нова Гвінея. Гаїті розташована в Карибському басейні, там 47,2% населення мають доступ до електрики. Папуа-Нова Гвінея знаходиться в Океанії, там 20,9% населення з електрикою.

Інфографіка: «Слово і діло»

У Конго, Сомалі, Зімбабве 49,7%, 49,3% та 49% населення відповідно мають доступ до електроенергії. У Руанді та Анголі цей показник становить 48,7% та 48,2%, у Мавританії — 47,7%, у Гвінеї — 46,8%, у Замбії — 46,7%, в Уганді — 45,2%, у Танзанії — 42,7%, у Беніні — 42%, у Гвінея-Бісау — 35,8%, у Мадагаскарі — 35,1%, у Мозамбіку — 31,5%.

Менше третини населення забезпечені електрикою у Ліберії (29,8%), Сьєрра-Леоне (27,5%), ДР Конго (20,8%), Буркіна-Фасо (19%), Нігері (18,6%), ЦАР (15,7%); Малаві (14,2%).

Найважча ситуація з доступом до електроенергії в Чаді (електрику має 11,3% населення), Бурунді (10,2%). У Південному Судані, де роками триває воєнний конфлікт, розкіш регулярно користуватись електрикою має лише 7,7% населення.

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