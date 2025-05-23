Кожна п’ята нелегальна АЗС в Україні розташована на Львівщині (інфографіка) — Finance.ua

Кожна п’ята нелегальна АЗС в Україні розташована на Львівщині (інфографіка) Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Кожна п’ята нелегальна АЗС в Україні розташована на Львівщині (інфографіка)

Майже 60% усіх АЗС, які працюють з порушенням законодавства, розташовані у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. При цьому Львівщина є беззаперечним лідером за кількістю нелегальних заправок.

Про це повідомляє Нафтогазова Асоціація України з посиланням на оновлені дані Інтерактивної мапи PerevirAZS.info.

«Нафтогазова Асоціація України (НАУ) оновила дані інтерактивного ресурсу PerevirAZS.info, до якого надходять скарги громадян про роботу АЗС із ознаками порушення чинного законодавства. Згідно з останніми даними на травень 2025 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні Становить 428 об’єктів», — повідомляють в асоціації.

Лідерами за кількістю нелегальних АЗС стали:

Львівська область — 87 АЗС (20%),

Одеська область — 47 АЗС (11%),

Київська область та м. Київ — 44 АЗС (10%),

Івано-Франківська область — 34 АЗС (8%),

Дніпропетровська область — 29 АЗС (7%).

Тобто з 428 виявлених об’єктів понад 56% припадає лише на п’ять регіонів.

«Це свідчить про хронічну регіональну концентрацію проблеми. Попри зусилля держави, нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян і навколишньої інфраструктури», — кажуть в асоціації.

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Нафтогазова Асоціація України передала до Державної податкової служби наявну інформацію щодо місць розташування АЗС із ознаками роботи із порушенням чинного законодавства.

«Тіньові гравці ринку реалізують контрафактне пальне, уникають оподаткування, виплачують зарплати „в конвертах“ та грубо нехтують базовими нормами безпеки як для працівників, так і для оточуючих. За рахунок цього вони пропонують пальне за цінами, подекуди нижчими за собівартість. Ця ситуація спотворює ринок, послаблює економіку і зменшує фінансові ресурси, необхідні для підтримки обороноздатності країни», — каже президент НАУ Ярослав Старовойтенко.

Які ознаки нелегальної АЗС

Нелегальні АЗС — це об’єкти роздрібної торгівлі пальним, які мають ознаки роботи із порушенням чинного законодавства України такі як:

АЗС/АГЗП не надає фіскальний чек;

чек містить інформацію, що каса працює в тестовому режимі;

на АЗС/АГЗП відсутній куточок споживача, в якому має бути інформація про власника АЗС, ціни на пальне та документи про якість продукції;

АЗС/АГЗП розташовано з порушенням норм містобудівного законодавства;

на АЗС/АГЗП відсутні засоби пожежогасіння;

торгівля паливом здійснюється з автоцистерн, каністр в гаражах тощо.

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