Кожна п’ята нелегальна АЗС в Україні розташована на Львівщині (інфографіка) — Finance.ua
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Кожна п’ята нелегальна АЗС в Україні розташована на Львівщині (інфографіка)

Казна та Політика
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Кожна п’ята нелегальна АЗС в Україні розташована на Львівщині (інфографіка)
Кожна п’ята нелегальна АЗС в Україні розташована на Львівщині (інфографіка)
Майже 60% усіх АЗС, які працюють з порушенням законодавства, розташовані у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. При цьому Львівщина є беззаперечним лідером за кількістю нелегальних заправок.
Про це повідомляє Нафтогазова Асоціація України з посиланням на оновлені дані Інтерактивної мапи PerevirAZS.info.
«Нафтогазова Асоціація України (НАУ) оновила дані інтерактивного ресурсу PerevirAZS.info, до якого надходять скарги громадян про роботу АЗС із ознаками порушення чинного законодавства. Згідно з останніми даними на травень 2025 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні Становить 428 об’єктів», — повідомляють в асоціації.
Лідерами за кількістю нелегальних АЗС стали:
  • Львівська область — 87 АЗС (20%),
  • Одеська область — 47 АЗС (11%),
  • Київська область та м. Київ — 44 АЗС (10%),
  • Івано-Франківська область — 34 АЗС (8%),
  • Дніпропетровська область — 29 АЗС (7%).
Тобто з 428 виявлених об’єктів понад 56% припадає лише на п’ять регіонів.
Кожна п’ята нелегальна АЗС в Україні розташована на Львівщині (інфографіка)
«Це свідчить про хронічну регіональну концентрацію проблеми. Попри зусилля держави, нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян і навколишньої інфраструктури», — кажуть в асоціації.
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Нафтогазова Асоціація України передала до Державної податкової служби наявну інформацію щодо місць розташування АЗС із ознаками роботи із порушенням чинного законодавства.
Кожна п’ята нелегальна АЗС в Україні розташована на Львівщині (інфографіка)
«Тіньові гравці ринку реалізують контрафактне пальне, уникають оподаткування, виплачують зарплати „в конвертах“ та грубо нехтують базовими нормами безпеки як для працівників, так і для оточуючих. За рахунок цього вони пропонують пальне за цінами, подекуди нижчими за собівартість. Ця ситуація спотворює ринок, послаблює економіку і зменшує фінансові ресурси, необхідні для підтримки обороноздатності країни», — каже президент НАУ Ярослав Старовойтенко.

Які ознаки нелегальної АЗС

Нелегальні АЗС — це об’єкти роздрібної торгівлі пальним, які мають ознаки роботи із порушенням чинного законодавства України такі як:
  • АЗС/АГЗП не надає фіскальний чек;
  • чек містить інформацію, що каса працює в тестовому режимі;
  • на АЗС/АГЗП відсутній куточок споживача, в якому має бути інформація про власника АЗС, ціни на пальне та документи про якість продукції;
  • АЗС/АГЗП розташовано з порушенням норм містобудівного законодавства;
  • на АЗС/АГЗП відсутні засоби пожежогасіння;
  • торгівля паливом здійснюється з автоцистерн, каністр в гаражах тощо.
За матеріалами:
Espreso.tv
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