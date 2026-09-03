Контракт за фахом — як служити за цивільною професією Сьогодні 19:02

Цивільна професія може стати перевагою при підписанні контракту з Силами оборони

Від програміста до медика чи водія — цивільний досвід може стати перевагою під час служби у Силах оборони. Сучасна війна потребує не лише піхотинців, а й фахівців, які вміють працювати з технологіями, технікою, фінансами, документами та людьми.

Міністерство оборони пояснило , як цивільна професія може допомогти знайти своє місце у війську та що потрібно знати перед підписанням контракту.

Як цивільний фах допомагає під час служби

Під час рекрутингу та підбору посади професійний досвід людини розглядають як основу для виконання військових завдань. Освіта та роки практики можуть допомогти швидше опанувати споріднену військову спеціальність.

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Війську потрібні фахівці не лише бойових напрямків. Кожен підрозділ потребує людей, які займаються:

технічним забезпеченням і ремонтом;

зв’язком та передачею даних;

медичним супроводом;

логістикою;

фінансами;

документообігом;

цифровими технологіями;

комунікаціями та медіа.

При цьому нові мотиваційні контракти дають можливість не лише свідомо обрати напрям служби, а й заздалегідь знати її терміни. Мобілізований, своєю чергою, отримує призначення відповідно до потреб комплектування.

Які професії потрібні війську

Цивільний досвід можна застосувати у різних напрямках. Наприклад:

програміст / IT-фахівець — цифрові системи, кібернапрям, автоматизація, аналітика, БпЛА;

інженер — технічне забезпечення, ремонт та експлуатація складних систем;

механік — обслуговування і ремонт бронетехніки та автотранспорту;

водій — транспортне й логістичне забезпечення, евакуація;

медик — медичне забезпечення, стабілізаційні пункти, шпиталі;

електрик — технічні системи, зв’язок та енергозабезпечення;

зв’язківець — системи зв’язку, РЕБ та передача даних;

бухгалтер / фінансист — фінансове й адміністративне забезпечення, діловодство;

юрист — правове забезпечення та юридична підтримка;

психолог — психологічна підтримка, супровід і реабілітація;

логіст — управління постачанням та розподілом ресурсів;

фахівець із комунікацій — стратегічні комунікації, медіа та зв’язки з громадськістю;

дизайнер / відеограф — створення візуального та медійного контенту;

менеджер / керівник проєктів — штабна робота.

У Міноборони наголошують: цей перелік показує можливі напрямки застосування цивільних компетенцій, але не є гарантованим списком посад. Конкретні вакансії, вимоги та можливість застосування певного досвіду потрібно уточнювати безпосередньо у майбутньому підрозділі.

Що треба знати перед підписанням контракту

Щоб максимально ефективно використати свій професійний досвід, перед підписанням контракту варто:

визначити свої професійні компетенції та сильні сторони;

переглянути актуальні військові вакансії;

з’ясувати, які напрямки відповідають цивільному досвіду;

поспілкуватися з рекрутерами або представниками обраного підрозділу;

уточнити вимоги до посади та необхідність додаткового навчання;

дізнатися про умови контракту, зокрема його терміни та соціальні гарантії.

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Також варто підготувати документи, які підтверджують кваліфікацію, — наприклад, дипломи чи сертифікати.

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Водночас служба за фахом не скасовує базових вимог до військовослужбовця. Навіть якщо людина приходить із цивільної професії на тилову або штабну посаду, вона стає військовослужбовцем.

Перед початком служби потрібно пройти базову загальновійськову підготовку (БЗВП), де навчають поводженню зі зброєю, основам тактичної медицини, інженерної підготовки та виживання. За потреби також проходять фахову військову підготовку.

Військовослужбовець має виконувати статути та дотримуватися субординації. Цивільні компетенції допомагають якісно виконувати свою роботу, але базові військові навички є обов’язковими для всіх.

Міфи та факти про службу за фахом

Навколо можливості застосувати цивільну професію у війську існує чимало стереотипів. Міноборони пояснює, що з ними не так.

Міф 1: «Якщо я IT-фахівець, в армії доведеться забути про технології та сидіти в окопі».

Факт: Сили оборони потребують цифрових компетенцій — від розробки рішень для штабів до керування роботизованими системами. IT-навички можуть бути затребувані у війську.

Міф 2: «Мій цивільний досвід нікого не цікавить, розподіл відбувається випадково».

Факт: Під час рекрутингу професійні знання враховують при підборі посади. Відношення від підрозділу дає можливість потрапити на обрану посаду.

Міф 3: «За фахом означає автоматично отримати аналогічну посаду з першого дня».

Факт: Перед початком служби потрібно пройти БЗВП, а за потреби — і фахову військову підготовку.

Міф 4: «Якщо я працював в офісі, мій досвід армії не потрібен».

Факт: Війську потрібні діловоди, аналітики, фінансисти, логісти та менеджери проєктів. Адміністративна й штабна робота є важливою частиною функціонування військових частин.

Де шукати військові вакансії

Актуальні вакансії у Силах оборони можна знайти:

на Єдиному порталі вакансій ЗСУ;

через застосунок «Резерв+»;

у центрах рекрутингу української армії.

Окремі бригади та армійські корпуси також проводять прямий відбір кандидатів.

Крім того, військові вакансії публікують на популярних сайтах пошуку роботи.

Якщо залишилися питання, можна звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 1519 або до центрів рекрутингу.

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