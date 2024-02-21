Конкурент Tesla Faraday Future може втратити штаб-квартиру через борги за оренду — Finance.ua

Конкурент Tesla Faraday Future може втратити штаб-квартиру через борги за оренду 21.02.2024, 01:43 — Фондовий ринок

Конкурент Tesla Faraday Future може втратити штаб-квартиру через борги за оренду

Електромобільний стартап Faraday Future, який називали головним конкурентом Tesla на ринку, заборгував орендодавцеві своєї штаб-квартири в Лос-Анджелесі майже 1 мільйон доларів.

Орендодавець Rexford Industrial подав цього тижня до Верховного суду Лос-Анджелеса позов проти Faraday Future, звинувачуючи стартап у несплаті орендних платежів за січень і лютий, а також відповідних зборів і податків на технічне обслуговування, пише TechCrunch

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Rexford стверджує, що стартап винен 0,91 мільйона доларів, і прагне отримати контроль над будівлею.

На Faraday Future також подав позов орендодавець офісу, який компанія орендувала в Сан-Хосе, Каліфорнія з 2022 року. Компанія BXP Realty звернулася до суду в окрузі 31 січня, стверджуючи, що Faraday Future припинила сплачувати орендні платежі в грудні й накопичила борг 130 тисяч доларів. BXP стверджує, що в січні використала заставу майже 100 тисяч доларів для часткового погашення та попросила компанію виплатити решту, але стартап не заплатив цю суму. BXP також прагне повернути приміщення. Представники стартапу заявляють, що працюють над розв’язанням проблеми.

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«Ми активно працюємо з орендодавцями наших офісів як у Сан-Хосе, так і в нашій штаб-квартирі в Гардені, і ведемо переговори, щоб вирішити ситуацію мирним шляхом і якомога швидше», — йдеться в заяві представника Faraday Future.

В грудні Faraday Future попередила акціонерів, що її поточні зусилля зі збору коштів продовжують стикатися з серйозними перешкодами, і що без грошового вливання стартап може не мати достатніх ресурсів для продовження діяльності та, ймовірно, муситиме подати заяву про банкрутство.

Станом на кінець вересня 2023 року Faraday Future повідомила про те, що має лише 8,5 мільйонів доларів готівкою. Стартап також перебуває під розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж США.

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