Конкурент Tesla Faraday Future може втратити штаб-квартиру через борги за оренду — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Конкурент Tesla Faraday Future може втратити штаб-квартиру через борги за оренду

Фондовий ринок
0
Конкурент Tesla Faraday Future може втратити штаб-квартиру через борги за оренду
Конкурент Tesla Faraday Future може втратити штаб-квартиру через борги за оренду
Електромобільний стартап Faraday Future, який називали головним конкурентом Tesla на ринку, заборгував орендодавцеві своєї штаб-квартири в Лос-Анджелесі майже 1 мільйон доларів.
Орендодавець Rexford Industrial подав цього тижня до Верховного суду Лос-Анджелеса позов проти Faraday Future, звинувачуючи стартап у несплаті орендних платежів за січень і лютий, а також відповідних зборів і податків на технічне обслуговування, пише TechCrunch.
Читайте також
Rexford стверджує, що стартап винен 0,91 мільйона доларів, і прагне отримати контроль над будівлею.
На Faraday Future також подав позов орендодавець офісу, який компанія орендувала в Сан-Хосе, Каліфорнія з 2022 року. Компанія BXP Realty звернулася до суду в окрузі 31 січня, стверджуючи, що Faraday Future припинила сплачувати орендні платежі в грудні й накопичила борг 130 тисяч доларів. BXP стверджує, що в січні використала заставу майже 100 тисяч доларів для часткового погашення та попросила компанію виплатити решту, але стартап не заплатив цю суму. BXP також прагне повернути приміщення. Представники стартапу заявляють, що працюють над розв’язанням проблеми.
Читайте також
«Ми активно працюємо з орендодавцями наших офісів як у Сан-Хосе, так і в нашій штаб-квартирі в Гардені, і ведемо переговори, щоб вирішити ситуацію мирним шляхом і якомога швидше», — йдеться в заяві представника Faraday Future.
В грудні Faraday Future попередила акціонерів, що її поточні зусилля зі збору коштів продовжують стикатися з серйозними перешкодами, і що без грошового вливання стартап може не мати достатніх ресурсів для продовження діяльності та, ймовірно, муситиме подати заяву про банкрутство.
Станом на кінець вересня 2023 року Faraday Future повідомила про те, що має лише 8,5 мільйонів доларів готівкою. Стартап також перебуває під розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж США.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.