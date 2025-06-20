Кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані — Finance.ua

Кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані Сьогодні 08:40 — Особисті фінанси

Кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані

Українцям важливо оновлювати особисту інформацію, якщо вона змінюється. Це дозволить уникнути проблем і непорозумінь у розрахунках в майбутньому.

На цьому наголосили у «Нафтогазі».

Чому важливо актуалізувати дані:

щоб уникнути непорозумінь з документами у майбутньому;

щоб мати безперебійний доступ до онлайн-сервісів і легко передавати показання;

щоб вчасно отримувати важливі повідомлення за вашим особовим рахунком.

Коли дані треба актуалізувати

зміна прізвища;

зміна номера телефону або електронної адреси;

оновлення паспортних даних;

якщо виявили невідповідності даних вашого профіля у системі ГК «Нафтогаз України».

Де актуалізувати дані

Якщо ваші персональні дані в системі ГК «Нафтогаз України» неактуальні, вам потрібно оновити інформацію. Для цього:

Перейдіть на сайт gas.ua у розділ «Актуалізація даних». Пройдіть ідентифікацію, вказавши номер особового рахунку та перші три літери прізвища його власника. Верифікуйтесь. Потрібно ввести ваш номер телефону, а потім — отриманий СМС-код або 3 останні цифри номера, з якого вам зателефонують. Для заповнення заявки визначте для себе один із варіантів:

— через Дію;

— через ID.GOV.UA;

— самостійне заповнення на сайті. Сформуйте файл заявки та підпишіть одним із способів: Дія. Підпис, КЕП або власноруч (в цьому випадку роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та завантажте заяву на сайт). Відправте заявку та необхідні документи.

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Після успішного виконання усіх цих кроків очікуйте підтвердження успішної актуалізації.

Оновлення даних у ГК «Нафтогаз України» потрібне, щоб ви мали безперебійний доступ до онлайн-сервісів і отримували актуальні повідомлення за вашим особовим рахунком.

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