Кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані — Finance.ua
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Кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані

Особисті фінанси
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Кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані
Кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані
Українцям важливо оновлювати особисту інформацію, якщо вона змінюється. Це дозволить уникнути проблем і непорозумінь у розрахунках в майбутньому.
На цьому наголосили у «Нафтогазі».
Чому важливо актуалізувати дані:
  • щоб уникнути непорозумінь з документами у майбутньому;
  • щоб мати безперебійний доступ до онлайн-сервісів і легко передавати показання;
  • щоб вчасно отримувати важливі повідомлення за вашим особовим рахунком.

Коли дані треба актуалізувати

  • зміна прізвища;
  • зміна номера телефону або електронної адреси;
  • оновлення паспортних даних;
  • якщо виявили невідповідності даних вашого профіля у системі ГК «Нафтогаз України».

Де актуалізувати дані

Якщо ваші персональні дані в системі ГК «Нафтогаз України» неактуальні, вам потрібно оновити інформацію. Для цього:
  1. Перейдіть на сайт gas.ua у розділ «Актуалізація даних».
  2. Пройдіть ідентифікацію, вказавши номер особового рахунку та перші три літери прізвища його власника.
  3. Верифікуйтесь. Потрібно ввести ваш номер телефону, а потім — отриманий СМС-код або 3 останні цифри номера, з якого вам зателефонують.
  4. Для заповнення заявки визначте для себе один із варіантів:
    — через Дію;
    — через ID.GOV.UA;
    — самостійне заповнення на сайті.
  5. Сформуйте файл заявки та підпишіть одним із способів: Дія. Підпис, КЕП або власноруч (в цьому випадку роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та завантажте заяву на сайт).
  6. Відправте заявку та необхідні документи.
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Після успішного виконання усіх цих кроків очікуйте підтвердження успішної актуалізації.
Оновлення даних у ГК «Нафтогаз України» потрібне, щоб ви мали безперебійний доступ до онлайн-сервісів і отримували актуальні повідомлення за вашим особовим рахунком.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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