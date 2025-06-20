Кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані — Finance.ua

Кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані
Українцям важливо оновлювати особисту інформацію, якщо вона змінюється. Це дозволить уникнути проблем і непорозумінь у розрахунках в майбутньому.
На цьому наголосили у «Нафтогазі».
Чому важливо актуалізувати дані:
- щоб уникнути непорозумінь з документами у майбутньому;
- щоб мати безперебійний доступ до онлайн-сервісів і легко передавати показання;
- щоб вчасно отримувати важливі повідомлення за вашим особовим рахунком.
Коли дані треба актуалізувати
- зміна прізвища;
- зміна номера телефону або електронної адреси;
- оновлення паспортних даних;
- якщо виявили невідповідності даних вашого профіля у системі ГК «Нафтогаз України».
Де актуалізувати дані
Якщо ваші персональні дані в системі ГК «Нафтогаз України» неактуальні, вам потрібно оновити інформацію. Для цього:
- Перейдіть на сайт gas.ua у розділ «Актуалізація даних».
- Пройдіть ідентифікацію, вказавши номер особового рахунку та перші три літери прізвища його власника.
- Верифікуйтесь. Потрібно ввести ваш номер телефону, а потім — отриманий СМС-код або 3 останні цифри номера, з якого вам зателефонують.
- Для заповнення заявки визначте для себе один із варіантів:
— через Дію;
— через ID.GOV.UA;
— самостійне заповнення на сайті.
- Сформуйте файл заявки та підпишіть одним із способів: Дія. Підпис, КЕП або власноруч (в цьому випадку роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та завантажте заяву на сайт).
- Відправте заявку та необхідні документи.
Після успішного виконання усіх цих кроків очікуйте підтвердження успішної актуалізації.
Оновлення даних у ГК «Нафтогаз України» потрібне, щоб ви мали безперебійний доступ до онлайн-сервісів і отримували актуальні повідомлення за вашим особовим рахунком.
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