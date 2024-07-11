Кому не виписуватимуть штрафи за неоновлення даних — Finance.ua

Кому не виписуватимуть штрафи за неоновлення даних Сьогодні 16:47

Кому не виписуватимуть штрафи за неоновлення даних

Штрафи за неоновлення військово-облікових даних зачеплять навіть тих військовозобов’язаних, які оновили свої дані до 18 травня 2024 року. Лише ті громадяни, які оновили дані у період, визначений новим законом про мобілізацію, не будуть оштрафовані.

Про це заявив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін, повідомляють Новини.Live.

За словами Істоміна, оновити військово-облікові дані мають усі військовозобов’язані.

Це стосується і тих, хто пройшов процедуру оновлення даних, але до 18 травня 2024 року.

«Перевіряючи дані конкретної особи в базі даних „Оберіг“, оператор бачить дату їхнього оновлення. Якщо громадянин не уточнив їх протягом 60 днів, то йому після 16 липня буде виписано штраф», — підкреслив речник Полтавського ТЦК.

Таким чином, штрафи не зачеплять тільки тих, хто оновив військово-облікові дані після 18 травня. Ті ж, хто пройшов процедуру оновлення даних до 18 травня, також будуть оштрафовані.

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