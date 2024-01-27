Кому можуть відмовити у виплатах на дитину в Польщі — Finance.ua

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Кому можуть відмовити у виплатах на дитину в Польщі

Особисті фінанси
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Кому можуть відмовити у виплатах на дитину в Польщі
Кому можуть відмовити у виплатах на дитину в Польщі
Ще в червні йього року Уряд Польщі ухвалив рішення збільшити розмір щомісячної допомоги на дитину з 500 до 800 злотих. Збільшені виплати почалися з 1 січня 2024 року. Цю допомогу будуть надавати щомісяця на кожну дитину до 18 років.
Про це пише видання yavp.pl
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Хто отримує

Право на допомогу видається іноземцям, які мають карту та тимчасовий досзвіл на проживання в Польщі. Ця допомога виплачується всім українським біженцям, які переїхали до Польщі з дітьми й мають номер PESEL UKR.

Коли відмовлять в допомозі

  • Якщо діти старші за 18 років;
  • Якщо батьки, які отримують виплати на дитину, витрачають їх на власні потреби і це доведено в судовому порядку;
  • Якщо батьки вже отримують іншу державну допомогу на дитину у країні походження або в будь-якій державі за межами Польщі;
  • Якщо дитина або діти перебувають у дитячих будинках та соціальних центрах.
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Довідка Finance.ua:

  • Експерти проаналізували процедури легалізації і працевлаштування для роботи в Німеччині, Литві, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах — найбільш популярних напрямках як для сезонних робіт.
  • У Польщі підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року в усіх воєводствах організованим проживанням скористалося майже 531 тисяча біженців з України.
  • Українці, які внаслідок бойових дій в Україні прибули на територію Польщі після 1 січня 2023 року (в тому числі ті, хто виїхав з України після 24 лютого 2022 року), не отримували допомоги за проектом у 2022 році та перебувають у Польщі після 1 січня 2023 року, можуть отримати допомогу.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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