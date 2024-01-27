Кому можуть відмовити у виплатах на дитину в Польщі — Finance.ua

Кому можуть відмовити у виплатах на дитину в Польщі Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Кому можуть відмовити у виплатах на дитину в Польщі

Ще в червні йього року Уряд Польщі ухвалив рішення збільшити розмір щомісячної допомоги на дитину з 500 до 800 злотих. Збільшені виплати почалися з 1 січня 2024 року. Цю допомогу будуть надавати щомісяця на кожну дитину до 18 років.

Про це пише видання yavp.pl

Хто отримує

Право на допомогу видається іноземцям, які мають карту та тимчасовий досзвіл на проживання в Польщі. Ця допомога виплачується всім українським біженцям, які переїхали до Польщі з дітьми й мають номер PESEL UKR.

Коли відмовлять в допомозі

Якщо діти старші за 18 років;

Якщо батьки, які отримують виплати на дитину, витрачають їх на власні потреби і це доведено в судовому порядку;

Якщо батьки вже отримують іншу державну допомогу на дитину у країні походження або в будь-якій державі за межами Польщі;

Якщо дитина або діти перебувають у дитячих будинках та соціальних центрах.

Довідка Finance.ua:

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У Польщі підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року в усіх воєводствах організованим проживанням скористалося майже 531 тисяча біженців з України.



Українці, які внаслідок бойових дій в Україні прибули на територію Польщі після 1 січня 2023 року (в тому числі ті, хто виїхав з України після 24 лютого 2022 року), не отримували допомоги за проектом у 2022 році та перебувають у Польщі після 1 січня 2023 року, можуть отримати допомогу.



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