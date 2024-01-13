Кому готові платити пів мільйона гривень — Finance.ua

Кому готові платити пів мільйона гривень Сьогодні 12:11 — Особисті фінанси

Кому готові платити пів мільйона гривень

В Україні знайти роботу з високою зарплатою можна не тільки в IT. Понад половину усіх відгуків отримують вакансії із 7 категорій:

продаж, закупівля

IT, комп’ютери, інтернет

адміністрація, керівництво середньої ланки

сфера обслуговування

роздрібна торгівля

секретаріат, діловодство, АГВ

маркетинг, реклама, PR

А от сфера IT, яка має 9% від усіх відгуків, навіть не входить до десятки категорій із найбільшою кількістю вакансій, що вчергове свідчить про високу конкуренцію тут.

Як зазначає work.ua , У 2023 році середня зарплата зросла на 27%, із 15 000 грн у січні до 19 000 грн у грудні 2023 року. На ринку є пропозиції роботи із зарплатою в рази нижче та вище середнього показника.

Найбільшу зарплату у 2023 році пропонували директору із закупівель зернових та олійних культур — від 250 000 до 500 000 грн.

Вимогами до кандидата були: щонайменше 2 роки досвіду на аналогічній посаді, навички ведення документообігу, уміння вести переговори, розуміння аграрного ринку тощо.

Де шукати таку привабливу роботу?

Третину всіх вакансій у 2023 році пропонували роботодавці Київщини. Причому в Київській області (включно з містом Київ) розмістили таку ж кількість вакансій, як у 18 інших областях України разом узятих.

Довідка Finance.ua:

Вакансії програмістів посідають перше місце серед найбільш оплачуваних пропозицій роботи в Україні. За даними порталу Work.ua, зарплати програмістів значно перевищують 40 тис. грн. До прикладу, за минулий рік середній дохід Net-програмістів підвищився з тис. грн до 70 тис. грн.

Окрім IT в Україні високі зарплати пропонують і в низці інших сфер. Зокрема, понад 40 тис. грн (що еквівалентно 1000 доларів) можуть отримувати спеціалісти з нерухомості, диспетчери в логістиці, автомаляри, менеджери з продажів та навіть оператори call-центрів.

До ТОП-5 високооплачуваних вакансій увішли такі ввакансії.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

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