Кому готові платити пів мільйона гривень — Finance.ua
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Кому готові платити пів мільйона гривень

Особисті фінанси
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Кому готові платити пів мільйона гривень
Кому готові платити пів мільйона гривень
В Україні знайти роботу з високою зарплатою можна не тільки в IT. Понад половину усіх відгуків отримують вакансії із 7 категорій:
  • продаж, закупівля
  • IT, комп’ютери, інтернет
  • адміністрація, керівництво середньої ланки
  • сфера обслуговування
  • роздрібна торгівля
  • секретаріат, діловодство, АГВ
  • маркетинг, реклама, PR
А от сфера IT, яка має 9% від усіх відгуків, навіть не входить до десятки категорій із найбільшою кількістю вакансій, що вчергове свідчить про високу конкуренцію тут.
Як зазначає work.ua, У 2023 році середня зарплата зросла на 27%, із 15 000 грн у січні до 19 000 грн у грудні 2023 року. На ринку є пропозиції роботи із зарплатою в рази нижче та вище середнього показника.
Найбільшу зарплату у 2023 році пропонували директору із закупівель зернових та олійних культур — від 250 000 до 500 000 грн.
Вимогами до кандидата були: щонайменше 2 роки досвіду на аналогічній посаді, навички ведення документообігу, уміння вести переговори, розуміння аграрного ринку тощо.
Де шукати таку привабливу роботу?
Третину всіх вакансій у 2023 році пропонували роботодавці Київщини. Причому в Київській області (включно з містом Київ) розмістили таку ж кількість вакансій, як у 18 інших областях України разом узятих.

Довідка Finance.ua:

  • Вакансії програмістів посідають перше місце серед найбільш оплачуваних пропозицій роботи в Україні. За даними порталу Work.ua, зарплати програмістів значно перевищують 40 тис. грн. До прикладу, за минулий рік середній дохід Net-програмістів підвищився з тис. грн до 70 тис. грн.
  • Окрім IT в Україні високі зарплати пропонують і в низці інших сфер. Зокрема, понад 40 тис. грн (що еквівалентно 1000 доларів) можуть отримувати спеціалісти з нерухомості, диспетчери в логістиці, автомаляри, менеджери з продажів та навіть оператори call-центрів.
  • До ТОП-5 високооплачуваних вакансій увішли такі ввакансії.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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