ТОП-5 популярних вакансій, де платять понад тисячу доларів — Finance.ua

ТОП-5 популярних вакансій, де платять понад тисячу доларів Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

ТОП-5 популярних вакансій, де платять понад тисячу доларів

Знайти роботу в Україні з високою зарплатою можна не тільки в IT. Перелік сфер, де роботодавці готові платити понад 1000 доларів, досить широкий. Проте від шукачів вимагають досвіду та професійних навичок.

При підготовці використовувалися: публікації порталу Work.ua, вакансії з Work.ua та robota.ua.

Кому в Україні платять найбільше

Вакансії програмістів посідають перше місце серед найбільш оплачуваних пропозицій роботи в Україні. За даними порталу Work.ua, зарплати програмістів значно перевищують 40 тис. грн, та у 2023 році вони ще продовжували рости. До прикладу, за минулий рік середній дохід Net-програмістів підвищився з тис. грн до 70 тис. грн.

Хоча окрім IT в Україні високі зарплати пропонують і в низці інших сфер. Зокрема, понад 40 тис. грн (що еквівалентно 1000 доларів) можуть отримувати спеціалісти з нерухомості, диспетчери в логістиці, автомаляри, менеджери з продажів та навіть оператори call-центрів.

Проте на такі вакансії роботодавці шукають досвідчених спеціалістів, які мають певні професійні навички.

Рієлтор

Спеціалісти із продажу чи оренди нерухомості можуть отримувати від 45 тис. грн. Серед головних вимог вміння вести переговори та переконувати. Роботодавці пропонують навчання та гнучкий графік роботи.

Водночас у більшості вакансій на посаду рієлтора зарплата залежить від кількості укладених угод.

Автомаляр

Середня зарплата автомалярів складає 40−60 тис. грн. Основною вимогою на цій посаді є досвід роботи, роботодавці готові брати спеціалістів із 2-х річним досвідом та більше.

В обов’язки входитимуть фарбування авто чи окремих деталей, рихтувальні, арматурні роботи, зварювання, заміна деталей, аналіз пошкодження автомобілів.

Також на сайтах пошуку роботи є варіанти влаштуватися помічником автомаляра чи рихтувальника на зарплату 15−20 тис. грн з подальшим її зростанням.

Диспетчер

Найвищі зарплати пропонують диспетчерам у сфері логістики в закордонних компаніях, філії яких працюють в Україні.

Тому від кандидатів вимагають знання англійської мови на високому рівні, при цьому готові брати без досвіду та навчати.

В обов’язки диспетчера входить:

пошук вантажів для машин компанії;

організація процесу перевезення та розв’язання логістичних проблем водіїв компанії;

ділове листування з іноземними брокерами, надання їм необхідної інформації в усному чи письмовому вигляді.

Оператор call-центру

Операторам call-центрів пропонують зарплати від 40 тис. грн на посаду зі знанням іноземних мов. Робота може бути віддаленою, з додатковим навчанням та тренінгами. Серед вимог також комунікабельність, відкритість, організованість. Типові обов’язки:

інформування та консультування клієнтів, в телефонному режимі про акції, послуги компанії;

обробка заперечень та здійснення продажу послуг;

робота в CRM системі;

клієнтоорієнтований, швидкий та якісний сервіс для клієнтів.

Менеджер із продажу

Найвищі зарплати у сфері продажів пропонують на керівних посадах — в діапазоні від 60 тис. грн до 120 тис. грн. Типові обов’язки головного менеджера чи керівника відділу продажів компанії включають:

Розробка стратегії, тактики, цілей продажів та виконання планів продажу;

Аналіз ринку та конкурентів;

Якісне управління продажами: постановка KPI, моніторинг результативності та впровадження покращень;

Якісна взаємодія з клієнтами: підтримка та розвиток відносин з ключовими клієнтами.

Роботодавці висувають вимогою як мінімум 2 роки досвіду, вільне володіння англійською мовою, знання принципів побудови стратегії продажів, відмінні комунікаційні навички тощо.

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