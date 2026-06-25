Комплектуючі для елітних авто на 7,7 млн грн: митники вилучили партію товарів Сьогодні 17:33 — Кримінал

Комплектуючі для елітних авто на 7,7 млн грн: митники вилучили партію товарів

Комплектуючі для елітних авто на 7,7 млн грн: митники вилучили партію товарів, яку везли в Україну за підробленими документами.

Про це пише Митна служба.

Деталі

Нещодавно в пункт пропуску «Рава-Руська — Хребенне» із Польщі прибув вантажний транспортний засіб DAF, який, згідно декларації, переміщував комплектуючі до Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover, Audi Q8, Mercedes-Benz V-Class та BMW-X5.

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Зокрема, йдеться про 4 440 одиниць корпусів та розсіювачів автомобільних фар. Відповідно до поданих документів, продавцем товару виступала південнокорейська компанія, а одержувачем — підприємство з Харкова.

Заявлена вартість товарів

Понад 19,5 тис. доларів США.

Водночас працівники митниці встановили невідповідність інформації щодо ціни товару. Зокрема, за даними, отриманими від митних органів Республіки Польща, фактична вартість товарів становить 175 тис. доларів США.

За курсом НБУ на момент переміщення товарів через митний кордон ця сума перевищувала 7,75 млн грн і була заниженою більш, ніж у вісім разів.

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За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

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