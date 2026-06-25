0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Комплектуючі для елітних авто на 7,7 млн грн: митники вилучили партію товарів

Кримінал
24
Комплектуючі для елітних авто на 7,7 млн грн: митники вилучили партію товарів
Комплектуючі для елітних авто на 7,7 млн грн: митники вилучили партію товарів
Комплектуючі для елітних авто на 7,7 млн грн: митники вилучили партію товарів, яку везли в Україну за підробленими документами.
Про це пише Митна служба.

Деталі

Нещодавно в пункт пропуску «Рава-Руська — Хребенне» із Польщі прибув вантажний транспортний засіб DAF, який, згідно декларації, переміщував комплектуючі до Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover, Audi Q8, Mercedes-Benz V-Class та BMW-X5.
Читайте також
Зокрема, йдеться про 4 440 одиниць корпусів та розсіювачів автомобільних фар. Відповідно до поданих документів, продавцем товару виступала південнокорейська компанія, а одержувачем — підприємство з Харкова.
Комплектуючі для елітних авто на 7,7 млн грн: митники вилучили партію товарів

Заявлена вартість товарів

Понад 19,5 тис. доларів США.
Водночас працівники митниці встановили невідповідність інформації щодо ціни товару. Зокрема, за даними, отриманими від митних органів Республіки Польща, фактична вартість товарів становить 175 тис. доларів США.
За курсом НБУ на момент переміщення товарів через митний кордон ця сума перевищувала 7,75 млн грн і була заниженою більш, ніж у вісім разів.
Читайте також
За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems