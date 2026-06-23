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У Київському коледжі за невиконані ремонтні роботи заплатили 2,3 млн грн

Кримінал
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У Київському коледжі за невиконані ремонтні роботи заплатили 2,3 млн грн
У Київському коледжі за невиконані ремонтні роботи заплатили 2,3 млн грн
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою».

Суть справи

За даними слідства, директор комунального коледжу у 2024 році уклав договір з підприємством-підрядником на проведення капітального ремонту майстерень-лабораторій, кабінетів та інших приміщень закладу на загальну суму 3,2 млн.
Попри те, що роботи не були виконані у повному обсязі, керівник навчального закладу підписав акт приймання виконаних будівельних, до якого були включені роботи, які не виконувались, та обладнання, яке не використовувалось.
У Київському коледжі за невиконані ремонтні роботи заплатили 2,3 млн грн
Внаслідок таких дій директора навчальний заклад переплатив за невиконані роботи 2,3 млн грн, тобто більш ніж 70% ціни усього договору.
Дії вже колишнього керівника комунального навчального закладу кваліфіковано як розтрата бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського УП ГУ Нацполіції у м. Києві, оперативний супровід — УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами:
Finance.ua
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