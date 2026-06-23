У Київському коледжі за невиконані ремонтні роботи заплатили 2,3 млн грн Сьогодні 16:33 — Кримінал

У Київському коледжі за невиконані ремонтні роботи заплатили 2,3 млн грн

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою».

Суть справи

За даними слідства , директор комунального коледжу у 2024 році уклав договір з підприємством-підрядником на проведення капітального ремонту майстерень-лабораторій, кабінетів та інших приміщень закладу на загальну суму 3,2 млн.

Попри те, що роботи не були виконані у повному обсязі, керівник навчального закладу підписав акт приймання виконаних будівельних, до якого були включені роботи, які не виконувались, та обладнання, яке не використовувалось.

Внаслідок таких дій директора навчальний заклад переплатив за невиконані роботи 2,3 млн грн, тобто більш ніж 70% ціни усього договору.

Дії вже колишнього керівника комунального навчального закладу кваліфіковано як розтрата бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського УП ГУ Нацполіції у м. Києві, оперативний супровід — УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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