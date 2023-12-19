Компенсація за вимушену пересадку: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч — Finance.ua

Компенсація за вимушену пересадку: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

Компенсація за вимушену пересадку: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч

За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро «Либідська», повернули майже 18,5 тисяч поїздок на 110 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Які поїздки компенсували:

9 729 поїздок компенсували тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт;

8 624 — додаткові поїздки в метро на «синій» гілці.

Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень.

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Нагадаємо, 18 грудня запрацювала система компенсації поїздок за пересадку через ремонт ділянки між станціями метро «Деміївська"-"Либідська». Проїзд коштує не більше 8 гривень. Тобто вартість залишиться такою ж, як до ремонту «синьої» гілки.

Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К та додаткові поїздки у метро на «синій» гілці.

Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями «Деміївська» та «Либідська».

Як це працює

Наприклад, якщо скористатися автобусом 2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро — то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за 2 або 3 вимушені пересадки, все одно сплачуєте лише одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала.

Компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених з поїздок.

Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як зазвичай. Поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту наступної доби.

Довідка Finance.ua:

рух між станціями «Либідська» та «Деміївська» було екстрено закрито 8 грудня через протікання води з піском у тунель. Таким чином, незадіяними у перевезеннях виявилися шість станцій — від «Деміївської» до «Теремків»;

з середи, 13 грудня, запрацював «човниковий» рух поїздів між станціями метро «Теремки"-"Деміївська»;

директор КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський розповів, чи є загроза, що відремонтувати тунель буде неможливо і доведеться поряд будувати новий.

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