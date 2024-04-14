Компанію Google оштрафували у Франції за порушення правил щодо використання контенту — Finance.ua

Компанію Google оштрафували у Франції за порушення правил щодо використання контенту 14.04.2024, 01:04 — Фондовий ринок

Компанію Google оштрафували у Франції за порушення правил щодо використання контенту

Французький антимонопольний орган наклав штраф на компанію Google у розмірі 250 мільйонів євро. Причиною стало невиконання зобов’язань щодо виплат місцевим видавцям за їхні новини.

Про це пише AP.

«Французька служба захисту конкуренції наклала на Google ще один великий штраф, пов’язаний з довготривалою суперечкою щодо виплат французьким видавцям за їхні новини», — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в антимонопольній службі, вони оштрафували Google через невиконання компанією деяких зобов’язань, які вона взяла на себе під час перемовин.

Американський технологічний гігант був змушений вести переговори з французькими видавцями новин після того, як у 2020 році суд підтримав рішення, посилаючись на директиву ЄС про авторське право від 2019 року.

У своєму блозі компанія Google заявила, що погодилася сплатити штраф.

Водночас там додали, що штраф «не є пропорційним» питанням, порушеним французьким наглядовим органом, та «недостатньо враховує» зусилля Google, спрямовані на вирішення проблем.

Франція була першою із 27 країн ЄС, яка прийняла директиву про авторське право, що надає видавцям та новинним компаніям можливість укладати ліцензійні угоди з онлайн-платформами.

Видання пише, що рішення антимонопольного органу є четвертим за багато років, спрямованим проти Google за недотримання компанією правової бази ЄС, що має на меті створити «необхідні умови для збалансованих переговорів між інформаційними агентствами, видавцями та цифровими платформами».

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