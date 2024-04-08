Alphabet, що володіє Google, готує найбільшу угоду в своїй історії — Finance.ua

Alphabet, що володіє Google, готує найбільшу угоду в своїй історії 08.04.2024, 01:02 — Фондовий ринок

Alphabet, що володіє Google, готує найбільшу угоду в своїй історії

Alphabet обговорює ідею поглинання HubSpot із своїми консультантами.

Про це повідомили джерела Reuters.

Представники Alphabet зустрічалися з інвестиційними банкірами з Morgan Stanley і говорили про можливу ціну пропозиції, а також про те, чи ухвалять можливу угоду антимонопольні органи, стверджують співрозмовники агентства.

Ринкова капіталізація Hubspot складає близько $35 млрд.

Alphabet поки не робила жодної пропозиції HubSpot. Представник HubSpot заявив Reuters, що компанія не коментує чутки та припущення та зосереджена на продовженні будівництва свого бізнесу та на обслуговуванні клієнтів. Alphabet та Morgan Stanley поки що не відповіли на запити Reuters.

HubSpot отримала у 2023 році $2,2 млрд виручки та чистий збиток у розмірі $176,3 млн. Незважаючи на фінансові втрати, акції HubSpot зросли приблизно на 50% за останні 12 місяців.

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