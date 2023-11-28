Компанія Tesla подала до суду на транспортне управління Швеції — Finance.ua

Компанія Tesla подала до суду на транспортне управління Швеції Сьогодні 09:12 — Фондовий ринок

Компанія Tesla подала до суду на транспортне управління Швеції

Американська компанія Tesla подав до суду на транспортне управління Швеції.

Про це повідомляє шведське видання SVT

Виробник електрокарів заявив, що шведська держава не забезпечила доставки нових номерних знаків Tesla під час страйків, що тривають у країні вже місяць. Компанія вимагає, щоб окружний суд надав Tesla можливість забрати номерні знаки.

У Швеції за доставку нових номерних знаків для авто відповідає компанія PostNord, більшість акцій якої належить державі.

Працівники служби доставки PostNord приєдналися до страйків, вимагаючи від Tesla укласти колективний договір із працівниками шведських підприємств. Протести також поширилися на шведські порти — там відмовилися перевантажувати Tesla.

Нагадаємо, американський виробник електромобілів Tesla за результатами третього кварталу збільшив виторг на 9%, водночас чистий прибуток впав у 1,8 раза. Голова компанії Ілон Маск анонсував відвантаження електричних пікапів Cybertruck до кінця року, проте не чекає швидкого ефекту від проєкту.

theБабель За матеріалами:

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