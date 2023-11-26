Tesla встановила знижки в розмірі близько $3−4 тис. на нові моделі зі своїх запасів — Finance.ua

Tesla встановила знижки в розмірі близько $3−4 тис. на нові моделі зі своїх запасів Вчора 01:01 — Фондовий ринок

Tesla встановила знижки в розмірі близько $3−4 тис. на нові моделі зі своїх запасів

Американський виробник електромобілів Tesla встановив знижки в розмірі близько $3−4 тис. на нові моделі зі своїх запасів, йдеться на сайті компанії.

Зокрема, кросовер Model Y Long Range зі збільшеним запасом ходу можна купити за $54,62 тис. замість $57,49 тис., повнопривідну Model 3 Performance зі швидким розгоном і підвищеною максимальною швидкістю — за $50,21 тис. замість $53,99 тис.

Tesla традиційно вдавалася до зниження цін для стимулювання попиту, але знижок до цього року уникала, пише Electrek.

При цьому в останні місяці ціни стабілізувалися, і компанія перестала пропонувати знижки на нові електромобілі із запасів. Повернення знижок галузевий сайт пов’язує з її бажанням наростити поставки на тлі швидкого закінчення кварталу і всього року.

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