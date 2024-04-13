Компанія Samsung готує випуск бюджетних смартфонів з гнучким дисплеєм — Finance.ua
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Компанія Samsung готує випуск бюджетних смартфонів з гнучким дисплеєм

Фондовий ринок
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Компанія Samsung готує випуск бюджетних смартфонів з гнучким дисплеєм
Компанія Samsung готує випуск бюджетних смартфонів з гнучким дисплеєм, Фото: Samsung
Компанія Samsung планує випустити два бюджетних смартфони з гнучким дисплеєм до кінця 2024 року.
Про це пише wccftech.com.
Серед них будуть дві моделі Galaxy Z Fold FE і Galaxy Z Flip FE. Найімовірніше, гаджети випустять восени, оскільки на літо у Samsung запланована презентація основних нових продуктів.
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Ось що відомо про бюджетні складані Samsung:

  • Обидва смартфони отримають потужний процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (на деяких ринках, можливо, Exynos).
  • Об'єм оперативної пам’яті Galaxy Z Fold FE складе 12/16 ГБ, у Galaxy Z Flip FE буде версія на 8 і 12 ГБ. Обидва пристрої отримають накопичувач на 256 ГБ і 512 ГБ.
  • Крім цього, відомі розміри: 155,1×67,1×15,8 мм у Galaxy Z Fold FE і 165,2×71,9×6,9 мм у Galaxy Z Flip FE.
За даними джерела, ціна Fold FE може скласти близько $800. Це дасть змогу складаним телефонам наблизитися до масового споживача.
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Для порівняння, базовий Galaxy Z Fold 5 оцінили $1800, а за Galaxy Z Flip 5 на старті продажів просили $1000.
Інших подробиць про бюджетні складані Samsung немає. Сам виробник про випуск таких моделей офіційно не оголошував, але аналітики кажуть, що користувачі втрачають інтерес до складаних смартфонів.
Основним фактором, який заважає розвитку їхньої популярності, називають високу ціну. Тому поява доступних моделей цілком очікувана.
За матеріалами:
УНІАН
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