Samsung заявив про десятикратне зростання прибутку — Finance.ua

Samsung заявив про десятикратне зростання прибутку Сьогодні 03:27 — Фондовий ринок

Samsung заявив про десятикратне зростання прибутку

Компанія Samsung Electronics повідомила про 10-кратне зростання операційного прибутку в першому кварталі, що пов’язують із відновленням цін на чипи після суттєвого за останні десятиліття спаду.

Про це повідомляє Financial Times

Компанія повідомила, що операційний прибуток, за попередніми даними, за перші три місяці цього року зріс на 931%, до 6,6 трлн вон ($4,9 млрд). За даними LSEG SmartEstimates, цей показник виявився кращим за очікування аналітиків, які прогнозували 5,7 трлн вон. Продажі зросли на 11,4% до 71 трлн вон порівняно з попереднім роком.

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За даними постачальника даних TrendForce, ціни на флеш-чипи Dram зросли приблизно на 20% у першому кварталі, тоді як ціни на флеш-чипи Nand зросли на 23−28%.

Аналітики прогнозують, що чип-підрозділ Samsung отримає операційний прибуток у розмірі близько 900 млрд вон у першому кварталі, порівняно з операційним збитком у розмірі 2,2 трлн вон у грудні.

Докладний звіт компанія представить 30 квітня.

Акції Samsung також зросли завдяки послабленню занепокоєння щодо її конкурентоспроможності у сфері чипів пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM).

Samsung наполегливо намагається наздогнати конкурентів у виробництві чипів, що використовуються в ШІ, оскільки вона відстала від вітчизняного конкурента SK Hynix у масовому виробництві найсучасніших HBM-чипів, пише видання.

Високі прибутки Samsung також зумовлені високими продажами її новітніх смартфонів зі штучним інтелектом. У січні компанія випустила свої телефони на базі Android Galaxy S24, із функціями генеративного ШІ, що допомогло Samsung повернути собі перше місце у світових продажах смартфонів у лютому.

Укрінформ За матеріалами:

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